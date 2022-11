BCL Temui Orang Tua Ashraf Sinclair Usai Diterpa Isu Hamil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL datang menemui orang tua mendiang Ashraf, Anthony Sinclair dan Dida Sinclair. Meski Ashraf telah tiada, BCL masih menjaga hubungan baik dengan mertuanya itu.Momen pertemuan itu pun diabadikan lewat sebuah foto yang dibagikan Dida di laman Instagramnya. Anthony Sinclair berpose sambil memegang pundang BCL dan sang istri yang tersenyum ke arah kamera.Kehadiran pelantun "Kecewa" itu pun diterima dengan baik dan hangat oleh kedua orang tua Ashraf."Alhamdulillah! Bunga is home on this beautiful day, of fond memories of Bunga and Alm Ashraf 's anniversary," tulis Dida Sinclair dalam captionnya, Rabu, 9 November 2022.Momen kebersamaan BCL dengan kedua orang tua Ashraf Sinclair ini mengundang banyak respons positif dari netizen."Adem lihat BCL bersama mertua yang super baik masyaAllah," tulis @ne.***."Alhamdulillah umii.. pasti Ashraf senang dan bahagia banget, Bunga bisa kembali ke rumah ini lagi," komentar @hny***."Alhamdulillah barakallah ya Allah bunga punya mertua yg baik & sayang sama bunga & Noah," sahut akun @ket***.Belakangan ini BCL sedang diterpa isu hamil setelah tersebar beberapa video yang memperlihatkan perutnya membuncit. Selain itu, Bunga juga disebut sudah memiliki kekasih baru yang berstatus seorang Duda.Diketahui BCL sedang berada di Malaysia untuk menghadiri jumpa pers jelang konsernya yang akan berlangsung tahun depan.BCL akan menggelar konser bertajuk BCL Blossom Intimate Concert di Dewan Plenary, KL Convention Centre pada 27 Januari mendatang.