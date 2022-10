Jess No Limit dan Sisca Kohl Sudah Gelar Acara Lamaran 2 Bulan Lalu dengan Tradisi Adat Tionghoa Tingjing

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pasangan muda Jess No Limit dan Sisca Kohl menggelar acara lamaran pada 10 Agustus 2022. Foto: Instagram @jessnolimit

(WAN)

Jakarta : Kabar gembira datang dari pasangan muda Jess No Limit dan Sisca Kohl yang ternyata diam-diam sudah menggelar acara lamaran pada 10 Agustus 2022. Keduanya menggelar acara lamaran tersebut dengan tradisi adat Tionghoa yaitu Tingjing atau kalungan.Momen sakral itu dibagikan Jess No Limit melalui akun Instagramnya pada Kamis, 6 Oktober 2022. Acara lamaran tersebut nampak dihadiri oleh anggota keluarga keduanya.“Kalungan / Tingjing (??) Mr. & Mrs. No Limit 10 Agustus 2022,” tulis @jessnolimit.Dalam momen yang diunggah Jess No Limit, terlihat Sisca Kohl sangat cantik menggunakan balutan kebaya gaun mewah berwarna silver keemasan, dan Jess memakai cheongsam dengan warna senada. Dalam foto lain juga terlihat Jess memberikan seutas kalung berlian dan memasangkannya pada Sischa Kohl yang dimana pemasangan kalung inilah yang disebut Tingjing.Momen bahagia itu sontak membuat warganet juga turut bahagia, tak sedikit juga warganet yang penasaran dengan arti Tingjing yang disebutkan oleh Jess No Limit.Dilansir dari Neliti, Tingjing adalah salah satu tradisi Tionghoa yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan, dalam prosesi ini akan dilakukan serah terima dengan berbagai pilihan bentuk, baik itu perhiasan dan sebagainya yang diberikan oleh calon mempelai pria yang datang ke rumah calon mempelai wanita, dan biasanya acara ini hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat.Sementara itu, unggahan Jess No Limit tentang prosesi lamaran ini juga banyak menarik perhatian warganet, kolom komentar Jess No Limit pun dibanjiri ucapan selamat dan doa untuk mereka berdua.“Wuih, congratss, dan Selamat kawin jes semoga sampe hari H yah ditunggu undangan nya,” tulis @kemaspakez“I just say wow, congrats untuk kalian berduaaa, gasabar nunggu sikecil,” tulis @jonathansiregarc“Terharuuu beneran sampe nikahh, lancar lancar ko,” tulis vindadelia“Congrats koko dan cici semoga semua nya lancar sampai hari H, ditunggu undangan nya buat kami semua. Kecup basah dari babang afrika,” tulis @titip.lambe“Bajunya justin keren banget. Keknya belum pernah liat baju cheongsam cowok kek gini, pasti bentar lagi booming. Sisca jg cantikk, simplycity is beauty!” tulis @meiimilton.