7 Perempuan Tercantik Dunia, Bella Hadid Kalahkan Beyonce

Tidak ada perempuan yang tak cantik. Hal ini karena nilai kecantikan bisa sangat relatif bagi setiap orang.Namun tingkat kecantikan wajah perempuan ternyata bisa dinilai dari perhitungan matematis. Salah satunya dengan menggunakan teknik perhitungan kecantikan Golden Ratio of Beauty Phi.Teknik tersebut berlandaskan teori Rasio Emas yang dibuat di Yunani kuno untuk menentukan kesempurnaan fisik suatu bangun ruang. Dalam pengukuran kecantikan, teori ini digunakan untuk mengukur rasio, dan simetri fitur wajah seseorang. Berikut 7 orang tercantik menurut Golden Ratio of Beauty Phi.Supermodel Bella Hadid dinyatakan sebagai perempuan tercantik di dunia. Hal ini berdasarkan penelitian sains Golden Ratio of Beauty Phi yang mengukur kesempurnaan wajah seseorang secara matematis.Melalui penelitian tersebut, mata, alis, hidung, bibir, dagu, rahang, dan bentuk wajah Bella diukur dengan cermat. Hasilnya, kecantikan wajah Bella mendapatkan angka kecantikan 94,35 persen Golden Ratio of Beauty Phi.Beyonce juga mendapat predikat sebagai perempuan tercantik dunia oleh Golden Ratio of Beauty Phi. Penelitian yang dikembangkan dari bidang keilmuan Renaissance Eropa ini menilai kecantikan Beyonce secara matematis mencapai 92,44 persen.Aktris Amber Heard juga dinobatkan sebagai salah satu perempuan tercantik dunia menurut Golden Ratio of Beauty Phi. Dalam perhitungan tersebut, Amber Heard mendapat nilai matematis sebsar 91,85 persen.Kecantikan mantan istri Johnny Depp ini juga diuji oleh ahli bedah Harley Street, dokter Julian De Silva, melalui teknik pemetaan wajah. Hasilnya, wajah Amber Heard paling mendekati nilai akurat rasio emas kecantikan.Analisis wajah dengan menggunakan golden ratio atau rasio emas juga pernah mengukur kecantikan anggota kerajaan dunia. Dalam penelitian tersebut, Putri Diana, dari kerajaan Inggris dinobatkan sebagai anggota kerajaan tercantik dunia.Putri Diana mendapatkan nilai 89 persen dalam analisis Golden Ratio of Beauty Phi. Putri Diana memiliki nilai tinggi karena memiliki lebar hidung, luas dahi, hingg alis yang mendekati sempurna bagi perhitungan Golden Ratio of Beauty Phi.Sementara itu, Ratu Rania dari Yordania juga dianggap sebagai bangsawan paling cantik yang masih hidup. Berdasarkan Golden Ratio of Beauty Phi, nilai akurat kecantikan Ratu Rania mencapai angka 88,9 persen.Mantan bintang Hollywood Grace Kelly yang kini menjadi berjuluk sebagai Princess of Monaco mendapat predikat sebagai salah satu bangsawan tercantik dunia. Menurut perhitungan Golden Ratio of Beauty Phi, istri dari Pangeran Rainier ini memiliki skor 88,8 persen.Sementara itu, Meghan Markle juga didaulat sebagai salah satu bangsawan tercantik dunia. Sayangnya, Meghan Markle bersama suaminya, Pangeran Harry memilih keluar dari kerajaan Inggris belum lama ini. Adapun nilai kecantikan Meghan Markle menyentuh angka skor 87,4 persen.Berdasarkan Golden Ratio of Beauty Phi, kecantikan Meghan Markle bahkan mengalahkan Kate Middleton. Kakak iparnya itu berada di urutan kelima sebagai bangsawan tercantik dunia dengan angka akurasi mencapai 86,8 persen.(ELG)