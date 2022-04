Gofar Hilman Kecewa dengan Sikap Arian, Netizen Dukung Vokalis Seringai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gaya doang metal, kelakuan culun @aparatmati



gofar arian lawless pic.twitter.com/0lmTbThOCp — zeddy (@zeddyyzzz) April 6, 2022

Netizen dukung Arian Seringai

(SYN)

Jakarta: Gofar Hilman kecewa dengan sikap salah satu mantan rekan bisnisnya, Arian Arifin atau Arian13. Vokalis Seringai itu tak mempedulikannya sejak Gofar Hilman tersandung kasus pelecehan seksual."Yang gue sesalkan adalah, terutama Arian, Arian seakan percaya bahwa gue melakukan hal itu. Dan dia adalah satu-satunya orang yang WhatsApp nanyain keadaan gue," ucap Gofar Hilman dalam video postingan akun @zeddyyzzz, Rabu, 6 April 2022.Sebagai informasi, Arian dan Sammy Seringai bersama Gofar Hilman dan Ucup mendirikan Lawless Jakarta. Gofar Hilman dikeluarkan setelah terlibat skandal pelecehan seksual pada pertengahan 2021.Gofar Hilman menyebutkan Sammy dan Ucup masih mengontaknya untuk memberi semangat atau bantuan. Namun, Arian tidak pernah sama sekali."Sekalinya kontak, itu karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan Arian terhadap gue, untuk urusan kantor, ya, yang pada akhirnta dia dipaksa Sammy untuk WhatsApp gue," beber Gofar Hilman.Ia tak melihat etiket baik Arian yang ingin menghubunginya untuk urusan personal, hanya bisnis semata."Ketika WA gua, dia masih kayak ngomong 'Kalau lo mau jadiin gue kambing hitam ya try your best'. Wah ini nantang nih cuy?" tutur Gofar Hilman.Baca: Gofar Hilman Dua Kali Berniat Bunuh Diri karena Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual Potongan video itu mendapat berbagai respons dari netizen. Kebanyakan mendukung sikap tegas Arian yang berada di sisi korban dengan tidak menghubungi Gofar Hilman."Mas Gofur kalo Mas Gofur bingung kenapa Arian kaya gitu itu namanya sikap dan emang hal begituan jarang ditemuin sama anak punk yang ikut ngebuzz omnibus law," ucap @altarlog***."Arian konsisten, pandangan politik dan sikapnya jelas sama musik yg dia dengar, buku2 yang dia baca. Yang cupu si sekut punk cuma di kaos doang," kata @senjabert***."I believe what Arian did to Gofar has his own reason, and it's normal (saya percaya apa yang Arian lakukan pada Gofar memiliki alasan tersendiri, dan itu normal). Yang nggak normal itu elu, Gofar," tutur @tri***."Gapapalah daripada punk di kaos doang, dah gitu mesum. Kontennya mesti bawa-bawa cewe mulu. Gatau punk dimananya," ujar @renata0***.Baca: Perempuan yang Mengaku Dilecehkan Gofar Hilman Muncul Minta Maaf Sebelumnya, tudingan pelecehan seksual yang dilakukan Gofar itu dikemukakan oleh salah satu akun Twitter bernama @quweenjojo. Ia mengaku menjadi korban pelecehan tersebut dalam sebuah acara di Malang pada 2018.Imbasnya, Lawless Jakarta langsung merilis pernyataan resmi yang menerangkan kalau Gofar saat ini sudah bukan lagi bagian dari Lawless."Kamu tahu dan memantau isu yang sedang beredar menyangkut nama Gofar Hilman. Kami dari Lawless Jakarta berdiri bersama korban," jelas pernyataan resmi Lawless Jakarta dikutip dari akun twitter @lawless_jkt, Rabu 9 Juni 2021.