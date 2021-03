BCL Ungkap Kronologi Ashraf Sinclair Meninggal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bunga Citra Lestari alias BCL mengungkap bagaimana kronologi suaminya, Ashraf Sinclair meninggal dunia. Kenangan menyedihkan pada satu tahun lalu itu terjadi setelah mereka kembali dari New York, Amerika Serikat."Paginya dia sibuk meeting. Terus karena baru pulang dari New Yourk jadi kayak sibuk fitting, segala macam buat Idol. Terus ke Idol, dia pergi ke PP, sorenya biasa masih chat," ucap BCL di kanal YouTube milik Boy William.Ketika BCL pulang usai bekerja, ia menghampiri sang suami yang sedang berada di dalam kamar. Mereka pun bercengkerama tentang lagu duet BCL dengan Ariel Noah."Teruskan aku baru habis keluarin 'Menghapus Jejakmu' bareng Ariel, tapi kita masih pilih foto buat Spotify, iTunes, jadi lagi edit foto, nanya yang mana, yang mana," kenangnya."Habis itu dia bilang, 'Capek nih habis cross fit, aku tidur ya'. Dia tidur, aku ke kamar mandi, bersihin muka. Balik ke kamar gue bangunin, enggak bangun," ungkapnya.Ibunda Noah Sinclair ini mencoba membangunkan suaminya, namun tidak berhasil. Ia pun memahami ada kondisi buruk yang sedang terjadi saat itu, tetapi ia mencoba tenang."Itu kayak di film, tadinya kan 'Hey sayang' gue cium pipinya, gue kelitikin, kok enggak bangun, gue peluk kok enggak gerak. Gue sudah feeling, this is weird. 'Oke enggak lucu sayang, enggak lucu nih'," ucapnya.Upaya BCL tak berhasil. Ashraf tetap tidak memberikan tanggapan sesuai harapannya. Rasa panik pun muncul, hingga BCL berteriak memanggil ibunda."Terus gue tarik, badannya sudah (tak berdaya). Terus gue pukul-pukul (pipinya) ya gue harapannya sih pingsan, cuma gue lihat it's not moving, oke gue harus bagaimana," akunya."Anak gue pas gue teriak manggil nyokap, anak gue bangun. 'Ada apa Ma, kok nangis?'. 'Noah ikut saja. Daddy enggak sadar, kita harus ke rumah sakit'," jelasnya.Ketika mereka tiba di rumah sakit, ternyata kabar buruk harus diterima. Ashraf Sinclair telah pergi untuk selamanya.(ELG)