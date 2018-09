Bikin Tato Baru, Ariana Grande Pilih Karakter Animasi Ghibli

Penyanyi Ariana Grande menambahkan satu rajahan gambar ke koleksi tato tubuhnya pada akhir Agustus lalu. Apa motif tato yang dipilih Ariana kali ini?Rupanya Chihiro Ogino, karakter utama berusia 10 tahun dalam film animasi Spirited Away buatan Studio Ghibli. Saat pamer tato baru ini di media sosial, seperti dikutip Cosmopolitan, Ariana berbagi pandangan filosofisnya tentang Chihiro Ogino dan Spirited Away. Chihiro adalah penanda makna bagi perjalanan karier Ariana di Amerika."Pertumbuhan Chihiro menjadi individu yang cekatan adalah penggerak utama rangkaian cerita Spirited Away," tulis Ariana dalam postingan Instagram Stories."Selama bertualang di Dunia Roh, dia tumbuh bewasa dari seorang gadis penakut dengan kepribadian kanak-kanak sesuai usianya, menjadi gadis muda yang pemberani, bertanggung jawab, dan bekerja keras, yang telah belajar menyingkirkan rasa takut demi orang-orang terkasih," lanjutnya."Untuk melindungi teman-temannya dan menyelamatkan orangtuanya dari sebuah sihir yang mengubah mereka menjadi hewan ternak, Chihiro menyingkirkan kepribadian sebelumnya dan beradaptasi dengan lingkungan baru untuk menjadi gadis yang berani, cerdik, dan bisa diandalkan."Beberapa hari sebelum pamer tato baru, Ariana sudah lebih dulu berkicau tentang Spirited Away di Twitter. Dia juga mengunggah sepotong gambar adegan dari film tersebut. Tampak bahwa dia dan kekasih barunya Pete Davidson sama-sama menyukai film animasi Jepang."Pete dan aku baru saja makan seperti orangtua dari Spirited Away," kicau @ArianaGrande.Ariana, yang bernama lengkap Ariana Grande-Butera, adalah penyanyi dan aktris asal Amerika kelahiran 1993. Sebelum punya karier musik profesional, Ariana terjun lebih dulu sebagai aktris Broadway, film, dan serial televisi.Sebagai penyanyi solo, dia telah merilis empat album penuh sejak 2013. Keempat album ini, termasuk Sweetener yang baru saja dirilis Agustus lalu, berada di posisi puncak sejumlah negara untuk tangga album terlaris.(ELG)