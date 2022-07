Via Vallen Menikah Akhir Pekan Ini, Disiarkan di Televisi 5 Hari Berturut-turut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari pedangdut Via Vallen. Pelantun "Sayang" itu akan menikah dengan Chevra Yolandi yang juga seorang musisi.Via Vallen dan Chevra Yolandi akan menggelar akad nikah pada 15 Juli 2022. Sebelum itu, mereka akan menggelar rangkaian acara sebelum dan sesudah pernikahan.Rangkaian acara dimulai pada 13 Juli 2022 berupa acara pengajian yang dilanjutkan dengan keesokan harinya pada 14 Juli 2022 dengan agenda siraman pada pukul 08.00 WIB. Akad nikah dijadwalkan digelar pada 15 Juli mulai pukul 07.00 WIB.Prosesi dilanjutkan dengan acara Temu Manten pada pukul 09.45 WIB. Siang harinya, Via dan Chevra dijadwalkan menyapa penggemarnya.Seluruh rangkaian sebelum dan hari pernikahan Via akan disiarkan secara langsung di sebuah televisi swasta. Termasuk acara setelah Via dan Chevra menikah pada 16 Juli yang menggelar upacara adat Midodareni dan dilanjutkan resepsi pernikahan pukul 18.30 WIB.Di hari terakhir, Via dan Chevra menggelar upacara adat Sunda, Mapag Penganten pada 17 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.Via Vallen dan Chevra sudah menggelar acara lamaran beberapa waktu lalu. Via diketahui mulai membuka hubungan asmaranya dengan vokalis band Papinka itu sejak tahun lalu.