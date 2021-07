Mbak You Meninggal, Postingan Terakhirnya Banjir Ucapan Duka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Peramal Mbak You meninggal dunia pada hari ini, Kamis, 1 Juli 2021. Kabar ini dikonfirmasi dari salah satu karyawan Mbak You, Adi. Mbak You betul meninggal barusan, di RS Premiere Bintaro. Kira-kira dia dilarikan ke rumah sakit satu jam yang lalu lah," ungkap Adi kepada wartawan, Kamis,1 Juli 2021.Lelayu ini membuat netizen menyerbu kanal YouTube milik Mbak You. Mereka mengucapkan belasungkawa di video terbaru Mbak You yang berjudul 'Mbak You Menjelaskan Isu "Tsunami" di Timur Pulau Jawa'.“Innalillahi semoga diterima amal ibadahnya,” tulis salah satu netizen di kolom komentar.“Semoga tenang di alam sana Mbakyu. Aamiin. Terkadang peramal meninggal setelah meramal sesuatu yang akan besar terjadi. entahlah,” tulis netizen lainnya.“Seperti Mama Laurent.. Peramal yang kondang pasti nggak lama lagi bakal meninggal dunia,” balas netizen.Selain itu, netizen juga membanjiri media sosial Instagram Mbak You @mbakyou17. Mereka ramai-ramai mendoakan almarhumah di postingan terakhir Mbak You yang mengingatkan tentang pentingnya bersyukur.Untuk penyebab meninggalnya Mbak You, tim JNK (Youtube Mbak You) belum mendapatkan informasi detail tentang penyebab kematian Mbak You. Sebab, rilis resmi dari RS. Premier Bintaro belum diterima."Gue belum dapet rilis resmi dari RS. Premier Bintaro apakah covid-19 atau penyakit bawaan lainnya. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga," paparnya."Tim JNK juga tidak ada yang merapat ke cucur, kantor, atau Premiere jadi kami benar-benar biar keluarga yang dampingi ke Salatiga karena untuk kebaikan teman-teman semua," tuturnya.Adi menjelaskan bahwa sebelum proses memandikan jenazah dimulai, Mbak You harus menjalankan pemeriksaan khusus. Dalam hal ini, oleh gugus tugas terkait ada atau tidaknya penyakit covid-19.Apabila hasil tes menunjukkan Mbak You terpapar covid-19, maka gugus tugas yang akan menandikan jenazah. Namun, jika terbukti negatif covid-19, maka keluarga boleh menyentuhnya.(MBM)