Isi Ramalan Paranormal Aceh 'Mbak You Meninggal Tahun Ini' yang Jadi Kenyataan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Nama Teuku Iqbal Johard mendadak menjadi perbincangan setelah Mbak You meninggal dunia tadi siang. Video ramalan Iqbal yang menyebut Mbak You akan meninggal dunia tahun 2021 disebut jadi kenyataan.Iqbal mengunggah video berjudul "PERAMAL ACEH RAMALKAN MBAK YOU MATI DITAHUN INI" pada 17 Januari 2021. Di video tersebut, Iqbal sebenarnya mengkritik Mbak You yang kerap melontarkan ramalan kontroversial.Saat itu Mbak You pernah bikin heboh ketika meramal Presiden Jokowi akan lengser pada tahun 2021. Lalu ada ramalan tentang musibah pesawat Sriwijaya Air yang jatuh awal 2021.Iqbal lalu menyebut semua ramalan Mbak You hanya isapan jempol. Dia kemudian balik meramal Mbak You akan meninggal tahun ini."Saya melihat ada kerumunan ramai sekali, dan si Mbak You ini kayaknya mati tahun ini teman-teman. Saya melihat ada sisi kegelapan, ada kepulan asap di tahun ini dan dia mati. Kenapa saya mengatakan mati, mati itu maut, mati itu bahasanya paranormal," kata Iqbal kala itu."Itu ramalan saya. Kalau memang tidak benar berarti ini hanya ramalan. Kalau memang benar ini juga sekedar ramalan. Soal hidup dan mati seseorang hanya Allah yang tahu," lanjutnya.Iqbal mengaku sudah lama mengikuti tindak tanduk Mbak You. Dia kemudian meminta agar masyarakat tidak terlalu mempercayai ramalan yang dilontarkan paranormal seperti Mbak You."Saya sudah lama memantau peramal ini. Bohong itu. Dusta. Ini hanya orang mencari uang," ucap Iqbal.Iqbal lagi-lagi menegaskan ramalannya soal kematian Mbak You. Namun, dia meminta kepada penonton untuk tidak terlalu mempercayai prediksinya itu karena urusan hidup dan mati merupakan kehendak Tuhan."Kalian harus percaya bahwa Mbak You mati tahun ini. Kalau tidak mati anggap saja sebagai ramalan. Kalau mati beneran anggap juga sebagai ramalan. Bukan hal yang beneran," kata Iqbal.Video ramalan Iqbal itu langsung melonjak jadi 200 ribu lebih viewers. Sadar ramalannya viral, Iqbal mengunggah video di akun Instagram-nya."Hei orang tampan jangan kau lawan. Meninggal kau," kata Iqbal.(ELG)