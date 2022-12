Berhenti Kirim Uang Bulanan, Via Vallen Ingin Patahkan Stigma Anak Sulung Wajib Nafkahi Keluarga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Belum lama ini Via Vallen berseteru dengan adik dan keluarganya. Cerita tersebut dibagikan oleh Via lewat media sosial yang mengatakan dirinya memutuskan berhenti memberikan uang bulanan untuk adik-adiknya.Keputusan tersebut dilakukan Via Vallen untuk membuat adik-adiknya lebih dewasa dan tidak manja. Banyak warganet yang mengira perseteruan itu terjadi baru-baru ini. Padahal Via mengaku perseteruan itu terjadi jauh sebelum dia menikah."Aku mau jawab beberapa pertanyaan temen temen netizen di sini yaa. Caption kemaren tuh cerita lama dari sebelum aku nikah, aku stop jatah bulanan juga udah dari lama, mungkin sebelum covid. Jadi bukan pas aku udah nikah yaa," tulis Via di Instagram yang dikutip pada Minggu, 18 Desember 2022.Via merasa dirinya terlalu memanjakan adik-adiknya dengan materi dan hal tersebut bisa menjerumuskan adik-adiknya menjadi orang yang malas."Oke, dari awal mungkin aku yang salah, karena aku dari keluarga susah, bahkan untuk kuliah aja aku ga ada biaya, pas aku punya uang ya aku gak mau adek2ku juga susah kaya aku," kata Via."Aku fasilitasi, aku jatah tanpa ada petuah apapun buat mereka. Tapi ternyata aku malah menjerumuskan mereka, mereka terlena karena merasa sudah cukup," sambungnya.Di lain hal, Via justru ingin mematahkan stigma bahwa anak sulung mempunyai beban dan tanggung jawab besar bagi nasib keluarga."Oke, dari awal mungkin aku yg salah, karena aku dari keluarga susah, bahkan untuk kuliah aja aku ga ada biaya, pas aku punya uang ya aku gak mau adek2ku juga susah kaya aku," kata Via."Aku fasilitasi, aku jatah tanpa ada petuah apapun buat mereka. Tapi ternyata aku malah menjerumuskan mereka, mereka terlena karena merasa sudah cukup," sambungnya.Via juga mengatakan saat ini hubungannya dengan adik-adiknya sudah kembali membaik seperti dulu. Dirinya bersyukur karena bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan menyadarkan adik-adiknya agar bisa menjadi orang yang lebih mandiri."Jadi kalo ditanya keadaan sama adek-adek sekarang gimana ya baik-baik sajaa, mereka udah berubah jauh lebih baik, tumbuh jadi anak yang bertanggung jawab dan sangat menghargai aku sebagai kakaknya yang selama ini jadi tulang punggung keluarga," kata Via."Semua ini berkat peran orang tua yg bijaksana sebagai penengah, akhirnya mereka sadar dan kita saling memaafkan, Alhamdulillah," sambungnya.Sebagai penutup cerita, Via menutup dengan harapan agar stigma anak sulung sebagai tulang punggung keluarga bisa terhapus."Mudah2an kalian anak pertama / yang paling sukses tapi keluarganya masih toxic di luar sana diberi kesabaran yang luas dan di lapangan rejekinya serta segera sadarkan semua anggota keluarganya, Amiinn Allahumma amiinn," tutup Via Vallen.