Jefri Nichol Adu Jotos dengan Netizen, The Panturas Ungkap Fakta Ini

Aktor Jefri Nichol sedang menjadi perbincangan hangat karena pertandingan tinju melawan seorang netizen dengan nama Keanu.Berawal saat Jefri Nichol menegur netizen lainnya tentang pembajakkan film, tiba-tiba Keanu menghina Jefri Nichol. Bintang film Jakarta vs Everybody itu menantang Keanu untuk adu tinju sampai-sampai menghampirinya ke Bandung.Pertandingan tinju itu dimenangkan oleh Jefri Nichol, dia mengunggah video yang memperlihatkan dirinya membuat KO Keanu."Sama sama pertama kali tanding, good fight bro @keanupahIevi." kata Jefri Nichol.Band rock The Panturas mencuit sebuah sentilan terhadap pertandingan Jefri Nichol melawan Keanu. Jefri Nichol pun me-retweet cuitan tersebut."Ngga tau aja Jefri Nichol dah pernah berantem lawan Nyi Roro Kidul di klip gua. Ati-ati prewn." tulis akun Twitter The Panturas.Ternyata, aksi ribut Jefri Nichol dengan Nyi Roro Kidul itu terlihat di dalam video klip lagu "Queen of the South". Band itu juga memposting foto-foto pertikaian tersebut. Diketahui, saat ini Jefri Nichol sedang menikmati suasana di Bandung, terlihat dari cuitan terakhirnya."makmur bandung kacau!! seru abis!!" tulisnya di Twitter.