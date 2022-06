Cara Joel Corry Lebih Dekat dengan Penggemar di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kiprah Joel Corry sebagai musisi menarik aplikasi pencarian jodoh Tinder untuk berkolaborasi. Disjoki dan produser asal Inggris itu akan hadir dalam konten khusus member di aplikasi Tinder.Fitur Swipe Card akan menampilkan profil spesial Joel Corry mulai tanggal 20 sampai 26 Juni. Musisi 33 tahun itu akan muncul dalam daftar match potensial pengguna Tinder di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.Member Tinder juga bisa memakai Swipe Right untuk mengakses video eksklusif Joel Corry yang berjudul "What Would You Do?". Kolaborasi antara Tinder dan Warner Music ini diharapkan bisa meramaikan music mode para member. Dengan cara ini, Joel ingin lebih dekat dengan penggemarnya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia."Ini cara baru untuk lebih dekat dengan penggemar. Kemampuan beradaptasi terhadap teknologi baru mereka juga patut diacungi jempol," kata Joel Corry dalam keterangan tertulisnya.Melalui fitur ini, Tinder coba mengeksplorasi cara-cara interaktif untuk memberikan penggunanya pengalaman musikal baru. Bagi Joel, penikmat musik saat ini memiliki awareness yang cukup tinggi terhadap budaya dan keberagaman.Video klip "What Would You Do?" sudah dirilis pada bulan Maret dan mendapatkan 5 juta views di YouTube. Lagu ini juga sudah mencapai 64.8 juta stream secara global. Corry sebelumnya merilis "Head & Heart" yang menjadi Single #1 di Inggris dan populer secara global pada tahun 2020.