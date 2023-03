Liburan ke Bali, Chris Hemsworth Sewa Motor Matic

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bintang film serial Marvel, Chris Hemsworth diketahui tengah berlibur di Bali. Momen tersebut diunggah melalui akun Instagramnya. Chris mengunggah sebuah video saat dirinya bermain di pantai, jalan-jalan menggunakan motor hingga berselancar."Lettin the good times roll in Bali with @elsapataky @followthefishtv @lukemun @aprilmun @chloe.fisherThanks to @denisedsylva and @madeinkatana for the sick little edit!" tulis Chris Hemsworth di Instagram-nya.Dalam video yang diunggah, nampak Chris Hemsworth menikmati Bali dengan mengendarai motor matic, makan di pantai, bersenda gurau dengan kerabat, dan menikmati cuaca cerah pantai.Lewat unggahan tersebut, beberapa netizen aasal Indonesia memberikan komentar, hingga ada yang memuji tokoh "Thor" di serial Marvel itu."Lah sewa motor juga bang di Bali?" kata pemilik akun @lintangmanik"Ke Medan sekalian bang," tulis akun @arldvno" isa jadi contoh buat turis lain nih naik motor pake baju dan helm sesuai aturan, well done Chris..," ujar pemilik akun bernama @ziani76 yang memuji Chris Hemsworth sebagai turis karena memakai helm sesuai aturan.Lewat postingannya, Chris Hemsworth diketahui tidak liburan sendiri, Ia menikmati suasana Bali bersama sang istri, Elsa Pataky, dan teman-teman lainnya. Dalam unggahan video, Chris Hemsworth terlihat menikmati liburannya dan melepas beban penat dari segala aktivitasnya dengan berlibur di Pulau Dewata.