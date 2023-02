Anak Zaskia Adya Mecca Idap Bronkitis, Sahabat Seleb Beri Dukungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan selebritis Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo. Dalam Instagram Hanung Bramantyo mengungkapkan bahwa anak ketiga mereka, Khai Bhai Kaba Bramantyo didiagnosis oleh dokter mengidap bronkitis."Setelah diagnosa dokter, @bhaikaba terkena Bronchitis. Sampai jam 2 pagi ini, saturasi tak kunjung naik. Kaba lalu dipindahkan ke ICU agar mudah di monitor. God, help us. Help Kaba...," tulis Hanung Bramantyo dalam Instagram miliknya yang dilihat pada Rabu, 15 Februari 2023.Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar dukungan dan doa untuk anak ketiga Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo."Mudah-mudahann lekas pulih yaa nak.. smoga cepet sehat lagi.. semangat mas Hanung and Bia," ungkap Acha Septriasa."Get well soon Kaba," beber Ibnu Jamil."Speedy recovery Kabar. Sabar & kuat ya mas Hanung & Bia," jelas Djenar Maesa Ayu."Cepet sembuh ya Mas Aba.. Mas Aba sdh punya niat untuk menjaga kata2 Allah (Alquran) .. Pasti Allah akan menjaga mu, le.. Mas @hanungbramantyo Dan Bia @zaskiadyamecca.. Yang sabar yaaa..," beber akun dhyer***.Dalam unggahan Instagram Stories Zaskia Adya Mecca juga memperlihatkan perjuangan mereka mengurus anak ketiga mereka."03.00 Pulang dulu ke rumah buat mandi dan ganti baju," ungkap Zaskia Adya Mecca dalam Instagram Stories miliknya.Lalu jam 4 pagi Zaskia harus kembali ke rumah sakit untuk menjaga sang buah hati."Kembali lagi ke rumah sakit sudah nangis pula di mobil," terangnya lagi.Ia juga meminta maaf karena sang buah hati untuk sekarang belum bisa dijenguk."Fyi, maaf nggak bisa dijenguk karena di ICU, mohon doanya saja jika berkenan, terima kasih," imbuh Zaskia Adya Mecca.