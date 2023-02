Thariq Halilintar Putus dengan Fuji, Azriel Hermansyah Kirim Doa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar putusnya Thariq Halilintar dan Fuji lewat Instagram mengagetkan banyak pihak. Mendengar kabar tersebut, sahabat serta netizen ramai memberikan doa terbaik untuk mereka berdua lewat kolom komentar."Mendoakan yang baik-baik untuk keduanya," ungkap Putra Siregar."Sending hugs to both of you," jelas akun dhyer****."It's okay. perjalanan hidup kalian masih panjang. makasih banyak udah jadi kebahagiaan buat banyak orang!! ngerti banget pasti kalian capek banget ya? maaf yaa kalau banyak dari kita suka banyak nuntut ini itu. gapapa banget kalau kalian capek mau istirahat. pastiin kalian bahagia yaaa walaupun udah ga sama2 lagi @thariqhalilintar @fuji_an," beber akun hdytre***."Kalian kenapa sii... Masalah terbesar apa yang buat kalian bisa bubar, ku harap kalian putus untuk menjadi lebih baik lagi menjadi diri kalian yaa,, dan ku harap entah kapan suatu saat nanti kalian bertemu lagi menjadi thofu terbaru lagi," jelas akun jdute***."Utiii semangat aku akan selalu ada disini buat kamu ataupun thariq.. I LOVE YOU GUYS !! Kalian b2 anak2 baikkk," terang akun lainnya.Azriel Hermansyah juga mendoakan Thariq dan Fuji di kolom komentar."Doa terbaik @thariqhalilintar @fuji_an," ungkap Azriel Hermansyah dalam kolom komentar di Instagram milik Thariq Halilintar.Setelah mengabarkan selesainya hubungan mereka, Fuji menyampaikan bahwa mereka masih berhubungan sebagai teman baik. Ia juga meminta untuk tidak ada yang saling serang ke pihak manapun."Biar nggak huru hara, kita masih berteman baik ya guys. Jadi tolong, jangan ada yang saling serang ke pihak manapun," buka Fuji dalam Instagram Stories miliknya.