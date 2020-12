Gisel Tersangka Kasus Pornografi, Wijin Tetap Beri Pujian Setinggi Langit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Wijaya Saputra tak beranjak pergi saat kekasihnya, Gisel sedang tersandung kasus hukum. Pria yang akrab disapa Wijin itu tetap memberikan dukungan kepada Gisel.Wijin mengunggah foto Gisel dengan keterangan foto yang penuh pujian. Wijin tetap menganggap ibu satu anak itu punya hati yang baik meski banyak warganet banyak memberikan hujatan kepada Gisel."Hi kamu, si cantik yang baik hati. Menjadi orang baik tidak akan pernah rugi karena Tuhan melihat hati. Suatu saat kebaikan itu akan kembali padamu, tanpa kamu memelas kepada dunia. Percayalah Tuhan tidak tidur walau sedetik saja," tulis Wijin di akun Instagram-nya, Rabu (30/12/2020).Pria yang dulu berprofesi sebagai atlet basket ini mengutip ayat di Alkitab dan mengucapkan cintanya kepada Gisel. Dia yakin Tuhan punya rencana lain setelah menimpakan masalah ini terhadap Gisel."Dan teruslah mengasihi seperti yg tertulis di Matthew 5 : 44. But i say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you.I love you, God is Good all the time," tutup Wijin.Seperti diketahui, Gisel ditetapkan sebagai tersangka kasus video porno yang belum lama ini viral di media sosial. Video itu direkam Gisel dan Michael Yukinobu di sebuah hotel di Medan pada 2017. Hujatan langsung ditujukan kepada Gisel karena saat video itu dibuat dia masih berstatus menikah dengan Gading Marten.Polisi menjerat Gisel dan MYD dengan Pasal 4 junto 29, pasal 8 junto 34 UU No. 44 Tentang Pornografi, dan Pasal 27 UU ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Mereka akan dipanggil sebagai tersangka pada 4 Januari 2020.(ELG)