Mengenal Katy Louise Saunders, Wanita Inggris Pacar Baru Song Joong Ki

Aktor Song Joong Ki dikonfirmasi memiliki pacar baru. Menurut laporan eksklusif dari Sports Chosun, Song Joong Ki disebut sedang berkencan dengan wanita biasa dari Inggris.Keduanya disebut telah menjalin hubungan selama lebih dari satu tahun. Agensinya High Zium Studio mengkonfirmasi status hubungannya dengan pernyataan singkat tak lama setelah berita tersebut.Namun, laporan terbaru menyebut hal berbeda mengenai sosok pacar baru Song Jong Ki. Ada spekulasi bahwa pacar Song Joong Ki sebenarnya adalah aktris Inggris Katy Louise Saunders yang juga dikenal sebagai Kate Saunders.Selama pidato penerimaan Daesang Song Joong Ki di APAN Star Awards, dia berterima kasih kepada "Katy, Marla, Maya, dan Antes," yang mencakup nama depannya serta nama anjing-anjingnya, menurut postingan Facebook sebelumnya.Lalu siapa sebenarnya Katy Louise Saunders?Ayah Katy merupakan orang Inggris dan ibunya dari Kolombia. Ia lahir di London, Inggris, pada 21 Juli 1984 atau satu tahun lebih tua dari Song Joong Ki.Karena profesi ayahnya, yang mengharuskan keluarganya untuk pindah-pindah, dia dibesarkan di London dan Italia. Jadi, dia belajar di sekolah bahasa Inggris di Roma sebelum akhirnya menerima gelar sarjana dalam administrasi bisnis di Universitas Bocconi di Milan.Katy Louise Saunders memulai debutnya sebagai aktris dalam film drama roman Italia tahun 2002 Un viaggio chiamato amore (judul internasionalnya dikenal sebagai A Journey Called Love atau A Scandalous Journey) yang disutradarai oleh Michele Placido.Film ini didasarkan pada kisah nyata, berfokus pada hubungan antara penulis Sibilla Aleramo dan penyair Dino Campana. Dia memerankan versi muda dari karakter Laura Morante, Sibilla Aleramo.Pada tahun 2003, ia menjadi figuran dalam The Lizzie McGuire Movie sebagai "Cute Girl #1". Juga pada tahun itu, dia muncul di Virgin Territory sebagai Suster Maddalena.Katy Louise Saunders juga telah muncul dalam beberapa peran film dan televisi. Lalu pada tahun 2007, ia memenangkan "Student Jury Award" untuk Best New Performer untuk perannya sebagai Giulia Farnese dalam film Los Borgia tahun 2006.Selanjutnya pada tahun 2011, Katy Louise Saunders membintangi serial TV Non smettere di sognare (atau dikenal sebagai Follow Your Dreams). Dia memerankan karakter utama, Giorgia, yang merupakan seorang penari yang bercita-cita tinggi.Perannya yang paling terkenal adalah sebagai Gina dalam film Third Person tahun 2013 yang dibintangi oleh Liam Neeson, Mila Kunis, dan Olivia Wilde.Peran terbarunya muncul pada tahun 2018. Dia muncul dalam Condor, The Scorpion King: Book of Souls, dan Welcome Home.Dia memiliki media sosial di Twitter sebagai @katylsaunders, di Facebook sebagai Katy Louise Saunders, dan Instagram sebagai @katylouisesaunders. Tapi dia tidak aktif di media sosial mana pun selama beberapa tahun belakangan ini.Telah dilaporkan bahwa saat ini Ia menjalani aktivitas sebagai guru bahasa. Jadi, sangat mengherankan bagaimana dia bertemu Song Joong Ki. Sejauh ini, Song Joong Ki dan Katy belum bicara mengenai hubungan mereka.