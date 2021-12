Dituduh Memuja Setan, Ivan Gunawan Buka Suara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Desainer Ivan Gunawan mengaku memiliki dua bayi berjenis kelamin laki-laki. Padahal, bayi yang disebutnya itu hanya merupakan boneka, bukan manusia. Ia pun buka suara ketika orang-orang menuduh dirinya memuja setan.Awalnya, kabar pengakuan bayi Ivan Gunawan itu menghebohkan jagat dunia maya. Hingga akhirnya, sejumlah netizen (warga net) menilai bahwa Ivan Gunawan memuja setan. Isu itu pun ditanyakan Boy William "Kalau aku muja dia (setan), terlambat banget karena aku sudah terkenal duluan. Aku sudah terkenal sejak 20 tahun yang lalu dan enggak pernah turun pamornya," tutur Ivan Gunawan di kanal Youtube Boy William.Meskipun demikian, Ivan mengetahui adanya kepercayaan ruh dalam boneka yang menyerupai bayi. Syaratnya, boneka itu harus diperlakukan seperti bayi manusia. Ivan Gunawan mengaku percaya terkait hal tersebut."Why you praised that devil, lu sekarang pemuja setan. Why you do that?" tanya Boy William."Aku enggak puja dia. Enggak ada yang aku puja. Ya ini sekarang kayak orang hidup saja biasa, enggak harus dipuja," jawab Igun, sapaan Ivan Gunawan.Igun mengatakan bahwa dirinya tidak sedang mengada-ngada saat mengakui boneka itu sebagai putranya. Ia menekankan, bukan hanya untuk mencari popularitas."Ngapain juga gue mau gimmick. Ngapain? Mau nyari popularitas? Sudah ngetop (populer) juga," ucap Igun.