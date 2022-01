Ardhito Pramono Ditangkap Akibat Narkoba, Ini Hasil Tes Urinenya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi Ardhito Pramono terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ardhito menjalankan tes urine. Hasil pemeriksaan tersebut pun diungkapkan pihak Polres Metro Jakarta Barat."Yang bersangkutan masih diperiksa kesehatan dan hasil cek urine awal yang bersangkutan positif ya," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo, kepada wartawan.Ia menjelaskan bahwa kasus Ardhito merupakan hasil pengembangan dari penangkapan kasus narkoba sebelumnya di wilayah Jakarta Barat. Pada penangkapan ini, Ardhito diamankan dengan barang bukti berupa ganja."Yang bersangkutan saat ini tengah dilakukan pemerisksaan kesehatan," tuturnya."Nanti akan dirilis oleh bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya besok (Kamis, 13 Januari 2022)," tambahnya. Ardhito sendiri tidak hanya berkarier di dunia musik. Melainkan, juga dikenal sebagai aktor film layar lebar berjudul Story of Kale: When Somenone's in Love dan Story of Dinda: Second Chance of Happiness.Ardhito juga akan tampil dalam film trilogi Dear Nathan yang berjudul Dear Nathan: Thank You Salma. Film itu akan tayang di bioskop pada 13 Januari 2022.