Jung Hae In Bakal Gelar Fan Meeting di Jakarta, Catat Tanggalnya

2023 Jung Hae In fan Meeting Tour: The 10th Season.





Jakarta: Aktor Korea Selatan Jung Hae In akan menggelar fan meeting pertamanya di Jakarta pada 16 September mendatang. FNC Entertainment yang merupakan agensi Jung Hae In mengonfirmasi kabar ini melalui pengumuman resmi yang dibagikan di media sosial.Fan meeting ini bertajuk 2023 Jung Hae In fan Meeting Tour: The 10th Season. “Informasi 2023 Jung Hae In fan Meeting Tour: The 10th Season, tulis FNC Entertainment, Rabu, 21 Juni 2023.Dalam poster yang juga dibagikan oleh FNC Entertainment, pemeran dalam drama Korea ( Drakor ) populer Snowdrop itu akan menyapa penggemar di sejumlah kota di Asia. Rangkaian tur dimulai dari Korea Selatan pada 22 Juli 2023.Jung Hae In kemudian akan menggelar fan meeting-nya di Hong Kong pada 12 September, Manila pada 6 Agustus, Macau pada 13 Agustus, Hong Kong pada 12 September, dan Jakarta pada 16 September.Setelahnya, Jung Hae In akan terbang ke Jepang, Bangkok, Singapura, serta kota-kota lain yang sepertinya akan ditambahkan ke dalam jadwal tur tersebut.Sementara itu, belum ada kabar promotor yang membawa aktor tersebut ke Jakarta. Sobat Medcom yang ingin melihat bintang Drakor ini harap bersabar, ya!