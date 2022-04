Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Prilly Latuconsina saat ini sedang berkabung. Pasalnya, sang kakek, H.M Sidik Latuconsina telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di usia 75 tahun.Kabar duka ini diketahui melalui akun Instagram Prilly Latuconsina yang mengunggah foto-foto dirinya bersama dengan sang kakek yang dia sapa sebagai Opa."Inspirasiku telah pulang ke Rumah yang lebih baik. Opa, Terima kasih sudah mengajarkan aku banyak kebaikan. I will love you forever and i'll miss you everyday." bunyi postingan itu.Bintang Kukira Kau Rumah itu juga memperlihat kesedihannya melalui beberapa Instagram Story yang berisi cerita-cerita dirinya bersama dengan sang kakek."Opa adalah orang yang selalu kerja keras. Setiap hari kerja bahkan setelah pensiunpun tetep bikin kantor sendiri. Tapi kalo soal cucunya pasti diprioritaskan banget." tulis salah satu Instagram Story-nya.Meskipun sedang bersedih, Prilly Latuconsina tidak akan membiarkan hal tersebut merusak suasana hatinya. Aktris itu berjanji akan menjalankan sebuah acara di kawasan Kuningan, Jakarta."Aku akan tetap datang ke acara live hari ini. So see youu." katanya dengan menambah emote hati biru.