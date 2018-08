Liburan ke Bali, Chrissy Teigen Promosikan Ayam Goreng Lokal

: Pasangan selebritas AS Chrissy Teigen dan John Legend sedang berlibur di Bali sejak beberapa hari terakhir. Salah satu makanan yang mereka beli di sana adalah ayam goreng tepung merek lokal dan ternyata, Chrissy tidak bisa menahan diri untuk tidak memamerkan makanan ini di media sosial.Chrissy, lewat akun Instagram @chrissyteigen, membagikan serangkaian video Stories pada Sabtu malam, 4 Agustus 2018. Tampak dia dan John suaminya sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Sepulang dari sana, dalam perjalanan di mobil ketika hujan mengguyur, seperti terdengar dari video, Chrissy menyerukan "J-F-C! J-F-C!" berulang kali.JFC yang dimaksud adalah Jaya Fried Chicken, waralaba gerai ayam goreng milik Agus Jaya yang punya puluhan cabang di Bali. Menurut blog pribadi Arya Wedakarna, anggota DPD-RI asal Bali, JFC adalah bagian dari warung makan milik orang Bali yang berlabel Sukla.Chrissy dan Teigen membeli ayam goreng ini di salah satu gerai kawasan Ubud. Tampak antrian pengunjung, daftar menu gerai, dan ayam gorengnya dalam beberapa potong video. Chrissy juga sempat berpose di sudut gerai yang digunakan untuk acara ulang tahun.John sempat membuat sepenggal lirik tentang momen itu."Isn't it romantic, going to JFC together. So romantic, getting fried chicken together," ujar John bersenandung.Chrissy, yang bernama asli Christine Diane Teigen, adalah model keturunan Norwegia-Thailand. Dia bertemu John pada 2007 ketika menjadi model untuk video musik Stereo. Mereka menikah pada 2013 dan dikaruniai dua anak.Awal Juli lalu, Chrissy membagikan sebuah foto di media sosial yang menuai banyak pujian. Dalam foto itu, Chrissy tampak sedang menyusui dua bayi dengan kain penutup. Pujian dilontarkan karena Chrissy dinilai memberi contoh baik bahwa foto ibu menyusui adalah suatu "hal normal".(DEV)