Nyanyi di Pernikahan BCL, Christian Bautista: Momen yang Sangat Indah

(ELG)

Penyanyi Filipina, Christian Bautista terlihat hadir dalam pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana pekan kemarin. Christian menyaksikan sendiri betapa indahnya momen pernikahan BCL dan Tiko.Selain menjadi tamu undangan, Christian turut menyumbangkan suaranya di pernikahan itu. Dia menyanyikan lagu terkenal miliknya, "The Way You Lookt At Me" dan "Since I Found You"."Aku hadir, momen yang sangat indah. Itu sangat bahagia dengan orang orang yang hadir saat itu. Aku senang bisa nyanyi untuk dia dan Tiko di momen itu," kata Christian Bautista di Jakarta.Christian dan BCL memang berteman dekat sejak keduanya berduet di lagu "Tetaplah di Hatiku". Christian juga turut menyaksikan bagaimana keharmonisan Bunga dengan keluarga mendiang suaminya, Ashraf Sinclair."Orang-orang sangat bersahabat, semua merayakan cinta Bunga dan Tiko, merayakan semuanya, semua keluarga, dengan kakeknya Noah, dan ada penghormatan juga buat orang tua Ashraf, semua yang ada di sana saling memberikan cinta satu sama lain," ujarnya.Christian mengaku tidak banyak berbincang dengan BCL di momen itu karena sang sahabat sibuk meladeni tamu undangan lain. Lantaran sudah bersahabat sejak dulu, Christian yakin mereka akan nongkrong lagi suatu saat nanti."Sedikit ngobrol karena dia juga temui tamu yang lain, itu sebenarnya juga jadi alasan utama kami ke indonesia, untuk hadir ke pernikahannya, dan mereka sangat bahagia. Mungkin kita bisa hangout bareng lain waktu," tutupnya.