Ini Komentar 6 Komika Terkait Debat Capres Semalam

Advertisement

Baca juga: Kronologi dan Pengakuan Korban Kericuhan Orang Korea di Golden Disc Award Jakarta

2. Hifdzi Khoir

3. Yudha Keling

5. Arie Kriting

6. Abdurrahim Arsyad

(ASA)

Acara debat calon presiden Republik Indonesia (RI) kembali digelar di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Januari 2024. Sederet komika masih aktif memantau dan mengomentarinya.Sejak debat capres perdana pada Desember lalu, para komika yang termasuk ke dalam elemen masyarakat juga ikut memberikan perhatian khusus dan komentar terkait dengan situasi yang terjadi selama acara. Meski telah melewati beberapa debat, mereka terlihat masih kerap melakukan hal tersebut.Biasanya para komika menyampaikan komentarnya melalui postingan di akun X masing-masing. Tidak sedikit komentar diberikan dengan bumbu jenaka yang mencuri perhatian publik.Berikut deretan komika yang masih aktif mengomentari acara debat capres menjelang pemilihan presiden 2024.Sepertinya komika yang satu ini memang yang paling ditunggu komentarnya oleh warganet. Selain memantau debat, Kiky juga kerap membalas komentar pengguna akun X yang terkadang menyudutkannya terkait dukungan paslon.Diketahui bahwa kondisi kesehatan Kiky Saputri sedang menurun saat menonton acara debat kali ini. Namun komika yang satu ini masih kerap memberikan padangannya terhadap debat capres 2024."Aduh seru banget ini saling menyerang “soal etik” 01 & 02. Pak Ganjar dalam hati 'aku amaaaan bestieeeee'," tulis Kiky Saputri melalui akun X @kikysaputrii, Minggu, 7 Januari 2024.Komika yang satu ini merupakan jebolan Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) 2014. Dalam postingan terakhirnya, Hifdzi merasa masih bingung dengan pilihan ke depannya."Debat capres pertama Anies mantep, debat cawapres Gibran yoi. Debat capres yang sekarang Ganjar mantap. yang next siapa yang mantep kira-kira??" tulis Hifdzi Khoir melalui akun X @hifdzikhoir.Masih dengan jebolan SUCI 4, komika yang satu memberikan komentarnya tengang debat capres yang telah digelar. Yudha Keling pun memberikan komentar tentang situasi yang terjadi di antara para paslon."Pak Prabowo udah 3 kali bilang sepakat ke Pak Ganjar, Pak ganjar belum sekalipun bilang sebaliknya," tutur Yudha Keling melalui akun X @yudhakhel.Diketahui bahwa komika yang satu ini merupakan Stand Up Comedy Academy (SUCA) pada musim ketiga. Marshel Widianto ikut memantau dan mengawasi acara debat capres kali ini serra memberikan komentar di X."Setelah melihat pak Ganjar bangga ku Bertambah sbg penonton b*kep," tulis Marshel Widianto melalui unggahan di akun X ajak @m_marshel.Suami Indah Permatasari ini bisa dikatakan cukup vokal dalam mengomentari para paslon sejak debat pertama. Oleh karena itu, Arie Kriting tidak akan ketinggalan dalam debat kali ini. Ia pun menyampaikan pengamatannya melalui postingan semalam."Pengamatan objektif sejauh ini. Pak Ganjar, bicara berdasarkan pengalaman panjang baik di legislatif mau pun eksekutif. Pak Anies, bicara perubahan dan gagasan besar buat bangsa. Pak Prabowo, ngasih inspirasi Zarry untuk bikin futsal pakai judul Omon-omon Cup," tulis Arie Kriting dalam akun X @Arie_Kriting.Itulah deretan komika yang terus aktif dalam berkomentar mengenai debat capres maupun cawapres.Komika asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengawali karier lewat ajang kompetisi Stand Up Comedy Indonesia musim keempat ini aktif menyuarakan pandangannya terkait Pemilu 2024. Abdur terpantau aktif berkomentar di media sosial X, termasuk soal debat Capres 2024, pada Minggu, 7 Januari 2023."Positioning Pak Ganjar malam ini bagus sekali. Debat pertama terlihat netral, debat yang sekarang mengambil posisi. Mencuri perhatian. Teruskan, Pak.""Kalau AMIN tidak menang 1 putaran, kami tunggu bapak di putaran kedua," kicau Abdur.