Bunda Corla Gelar Meet and Greet di Indonesia, Tiketnya Ludes Terjual

Bunda Corla akhirnya pulang ke Tanah Air. Kepulangan Bunda Corla ke Indonesia bahkan disambut dan diundang ke rumah Raffi Ahmad.Momen Bunda Corla datang ke Istana Andara terlihat dalam unggahan terbaru Raffi Ahmad di Instagram. Dalam unggahan tersebut terlihat Bunda Corla dan Nagita Slavina dirangkul oleh Raffi Ahmad."Ter-Corla-Corla @corla_2 ke Andara," tulis Raffi Ahmad dalam unggahannya pada Selasa, 17 Januari 2023.Selama di Andara, Bunda Corla bermain dengan Rafathar dan Rayyanza, makan jajarans, bernyanyi hingga jumpa fans. Raffi Ahmad juga berterimakasih kepada Bunda Corla telah berkunjung dan bertemu keluarganya."Sehat terus yah Bunda, Rafathar, Rayyanza dipeluk dan cium. Makan-makan di Jajarans, nyanyi, jumpa fans di Andara heboh semua. Dan terima kasih yah sudah main ke rumah kita," tambahnya.Di akhir ucapan Raffi Ahmad mengucapkan selamat kepada Bunda Corla karena tiket meet and greet ke tiga kota sudah habis terjual."Luar biasa loh meet and greetnya tiga kota SOLD OUT semua. Top mantap is the best Bunda gue," imbuhnya.Sebelumnya, Bunda Corla memang menggelar acara jumpa fans di indonesia. Acara meet and greet Bunda Corla tersebut diatur oleh Ivan Gunawan dan Maharani Kemala yang dijual dengan harga Rp300 ribu di Jakarta, Surabaya dan Medan.