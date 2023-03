Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman, OK. Video Gelar Pameran Seni

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

OK. Video kembali menggelar pameran seni media dan karya video tahun ini. Festival seni media internasional yang diadakan setiap dua tahun sekali sejak 2003 ini coba mengamati dan menelaah perkembangan seni dan teknologi media terkini.Mereka coba membaca perkembangan dan percepatan teknologi media hari ini. Seni Media dan Karya Video khususnya pada saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, baik secara format, teknik, tema dan penyebarannya. Yang terakhir misalnya kemunculan AI yang memicu banyak diskusi."Kemunculan AI yang menjalar di hampir semua kebutuhan kreatif adalah fenomena terakhir seni media yang butuh direspon dan dibaca dengan kritis dalam kerangka artistik," ujar Smtrglr, seorang seniman seni media dan juga anggota Gudskul Ekosistem.Presentasi ini akan kembali memperkenalkan format Video Kanal Tunggal (Video Single Channel) yang pada awalnya diperkenalkan di perhelatan OK. Video pertama pada tahun 2003 di Galeri Nasional, Jakarta. Akan ditampilkan arsip-arsip OK. Video selama ini."OK. Video sekarang memasuki usia 20 tahun dan itu banyak sekali arsip-arsip menarik jika dibaca hari ini. Misalnya sketsa desain pameran, detail pengelolaan, jejaring, pendanaan festival, hingga berita acara tentang pencurian proyektor di Galeri Nasional ketika sedang berlangsung festival OK. Video," kata Samuel Bagas, salah satu anggota Gudskul Ekosistem dan peneliti arsip di Ok. Video.OK. Video juga menjalankan program lainnya seperti produksi, dokumentasi, penelitian, pengarsipan, lokakarya dan distribusi karya seni media Indonesia maupun internasional. Setelah itu, OK. Video memutuskan untuk lebih memperdalam penelitian hingga 2022 yang lalu.Selain sebagian arsip 20 tahun OK. Video juga akan menghadirkan hasil penelitian dan pembacaan dari laboratorium OK. Video yang kemudian disebut GET.RAW. Laboratorium ini menjadi proses menuju festival OK.Video berikutnya yang rencananya akan diselenggarakan pada 2024."Rencananya kita akan mengadakan beberapa kali presentasi GET.RAW, mengingat banyak sekali temuan-temuan menarik dari laboratorium ini," jelas M. Sigit Budi Santoso, salah satu pencetus dan penggerak Laboratorium GET.RAW.Pameran digelar pada 19 Maret hingga 8 April di Gudskul Ekosistem, Jl. Durian Raya 30A, Jagakarsa, Jakarta Selatan.