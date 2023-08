Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari artis Dewi Rezer. Artis 42 tahun itu mengumumkan pernikahannya dengan seorang pria bule bernama Ethan Alarmk. Pernikahan Dewi Rezer dan Ethan rupanya sudah digelar pada 11 Juli 2023 di Kanada."Together is a beautiful place to be. Canada, July 11th 2023. Dewi and Ethan," tulis Dewi Rezer di Instagramnya.Sementara itu, akun Instagram The Bride Story mengumumkan hal serupa. Dalam keterangan tertulis, mereka menyebut Dewi dan Ethan selama ini menjalani hubungan jarak jauh sebelum memutuskan menikah."Setelah 6 tahun berpacaran dan menjalani long distance relationship, aktris sekaligus model @rezerdewi & @cangguru resmi menikah!," tulisnya.Setelah resmi menikah, Dewi dan Ethan disebut bakal menggelar resepsi pernikahan di Bali. Namun, mereka belum mengumumkan kapan waktunya."Kabarnya, keduanya akan melangsungkan resepsi pernikahan di Bali, lho! Congrats, lovebirds," tutupnya.Pernikahan ini merupakan yang kedua bagi Dewi Rezer Dia sebelumnya pernah menikah dengan Marcelino Lefrandt pada tahun 2007 dan bercerai pada tahun 2026.Unggahan Dewi langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan artis dan warganet. Marcelino bahkan sempat menuliskan ucapan suka cita."So Happy For you @rezerdewi and @cangguru," tulis Marcelino.