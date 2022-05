Aktor Film Goodfellas, Ray Liotta Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor kelahiran New Jersey, Amerika Serikat yang terkenal melalui film Goodfellas besutan Martin Scorsese, Ray Liotta dikabarkan telah meninggal dunia berdasarkan laporan dari Variety.Menurut kabar, Liotta meninggal di dalam tidurnya di daerah Republik Dominika, saat sedang sibuk syuting film Dangerous Waters. Sampai saat ini, pihak keluarga belum memberikan komentar.Liotta, 67, meninggalkan seorang anak perempuan bernama Karsen. Aktor yang diadopsi saat berumur enam bulan itu, saat ini bertunangan dengan Jacy Nittolo.Akhir-akhir ini Liotta lumayan disibukkan dengan berbagai proyek film, seperti prekuel serial TV The Sopranos, The Many Saints of Newark, Marriage Story dan No Sudden Move.Selain karier filmnya, Ray Liotta juga pernah berkecimpung di industri video game, meminjamkan suaranya ke karakter Tomy Vercetti di Grand Theft Auto: Vice City.