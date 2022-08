Jennifer Lopez dan Ben Affleck Resmi Menikah Lagi di Georgia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Setelah sebelumnya menggelar pernikahan intim yang pertama di Las Vegas, pasangan Jennifer Lopez dan Ben Affleck resmi menikah di negara bagian AS lainnya, Georgia.Upacara pernikahan yang dilakukan di Georgia ini diahadiri tamu undangan yakni teman dan keluarga yang menunggu di lobi The Perry Lane Hotel, Savannah, Georgia. Seorang sumber seperti dilansir dari ET mengatakan pasangan itu mengenakan pakaian serbaputih.“Para tamu berkumpul di The Perry Lane Hotel di Savannah untuk menuju pernikahan Jennifer dan Ben,” ungkap sumber tersebut, Minggu, 21 Agustus 2022.Sumber terdekat lainnya juga mengatakan para tamu undangan menggunakan pakaian yang senada dengan pasangan J-Lo dan Ben Affleck.“Beberapa pria mengenakan celana pendek putih dan sepatu kets. Ada juga tamu perempuan dengan jaket kulit dan topi koboi yang kerkilauan,” tambah sumber tersebut.Dalam rombongan tersebut terlihat sutradara Hollywood, Kevin Smith. Ia juga sempat mengabadikan dan memposting ke media sosial pribadinya.Seorang staf hotel juga mengatakan Jen dan Ben sangat ramah kepada karyawan yang membantu acara mereka. Saat Jen dan Ben terlihat jelas asmara di antara keduanya.“Kamu bisa melihat betapa jatuh cintanya mereka dan nyamannya satu sama lain. Mereka tidak sabar untuk terus merayakan pernikahan sepanjang akhir pekan bersama dengan keluarga terdekat yang dicintai,” tambah sumber tersebut.Jennifer Lopez dan Ben Affleck mendaftarkan pernikahan mereka di Clark County, Nevada, pertengahan Juli lalu. Setelahnya, mereka menggelar pesta pernikahan yang intim.Jennifer Lopez dan Ben Affleck pun mengonfirmasi pernikahan mereka melalui pernyataan yang dirilis di newsletter on the Jlo.“Kami resmi menikah! Cinta itu indah. Cinta itu hal baik. Dan pada akhirnya, cinta itu kesabaran. Dua puluh tahun kesabaran. Persis seperti mau kami,” tulis Jennifer Lopez.