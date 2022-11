JAFF 2022 Kembali Digelar, Hadirkan 137 Film dari 19 Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jogja-NETPAC Asia Film Festival (JAFF) akan kembali digelar selama delapan hari, dari 26 November hingga 3 Desember 2022 mendatang. JAFF akan dihelat secara hibrida: luring dan daring.Ratusan film yang telah dikurasi akan diputar secara online dan offline. Untuk daring akan hadir di KlikFilm, sementara penayangan luring ada di Empire XXI Yogyakarta.Pada perhelatan yang ke-17 ini, JAFF mengusung tema ”Blossom” atau bersemi untuk menandai usia muda yang sarat dengan energi, keingintahuan, dan kreativitas. Lebih jauh lagi tema ini menyimbolkan munculnya inovasi-inovasi baru dalam moda produksi dan penjelajahan artistik, serta bakat-bakat baru di lanskap sinema Asia, meski di tengah pandemi yang masih lama.“Tema “Blossom” menyodorkan harapan dan mimpi baru bagi sinema Asia yang tengah memasuki fase baru yang ditandai oleh pelbagai kisah, tema, dan stilistika baru. Semua itu merupakan karya generasi baru pembuat film Asia yang senantiasa merawat capaian sinematik yang mengagumkan, seraya mengusung berbagai persoalan sosial dan politik yang penting. Dengan menggunakan metafora “Blossom”, kita bakal mampu mengenali kesegaran maupun watak inventif sinema Asia,” ujar Presiden JAFF, Budi Irawanto dalam siaran pers.Pada perhelatan JAFF tahun ini akan menghadirkan 137 film dari 19 negara Asia Pasifik yang akan ditayangkan dalam program kompetisi dan non-kompetisi.Sebagai pembuka, ada Piknik Pesona yang menggabungkan 10 film pendek dari 10 sutradara. Untuk penutupnya akan ada film Plan 75 karya sutradara Jepang yang juga masuk nominasi di Oscar 2023.Beberapa film yang akan diputar seperti ‘Keramat 2: Caruban Larang', 'Mahendraparvata', 'Perfect Strangers', 'Puisi Cinta yang Membunuh', 'Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti'.Ngeri Ngeri Sedap juga masuk ke dalam jajaran film yang diputar dalam JAFF 2022. Uniknya, film yang mengisahkan tentang keluarga Batak ini akan disuguhkan untuk teman tunanetra.Selain film, untuk pertama kalinya pada JAFF edisi ke 17 ini juga akan menyuguhkan series seperti ‘Scandal 2 (Love, Sex & Revenge)’ dan ‘Teluh Darah’.Pemutaran film bukan satu-satunya acara puncak dalam JAFF. Sebab, ada pula kompetisi yang hadir dalam festival tahunan ini. Ada 13 film panjang yang masuk dalam Main Competition. Nantinya, mereka akan memperebutkan Golden dan Silver Hanoman Awards.Film-film tersebut diantaranya ‘Autobiography’ (Indonesia), 'Before, Now & Then' (Indonesia), '24' (Singapura), 'Leonor Will Never Die' (Filipina), dan 'Let Me Hear It Barefoot' (Jepang).