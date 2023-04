Via Vallen Jual Bangkai Mobilnya yang Dibakar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Masih ingat peristiwa nyaris tiga tahun lalu saat mobil Alphard milik pedangdut Via Vallen dibakar orang? Kini, bangkai mobil yang terbakar itu dijual sang biduan."Setelah mempertahankan bangkai mobil ini selama hampir 3 tahun karena sayang, Bismillah, aku memutuskan untuk menjual mobil ini agar bisa lebih bermanfaat," tulis Via Vallen di Instagram.Mobil itu terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, Via tidak menyebutkan berapa harga yang ditetapkan untuk menebus mobil itu. Bagi yang berminat, Via memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi."Buat yang minat, bisa hubungi ke nomor ini +62 821 40092997.Via juga menjelaskan hasil penjualan mobil itu akan dipakai untuk mendirikan yayasan amal.Peristiwa pembakaran mobil Via sendiri terjadi pada 30 Juni 2020, sekitar pukul 03.20 WIB. Pelaku pembakaran yang sudah ditangkap mengaku sebagai penggemar Via Vallen.