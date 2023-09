Berhadiah Rp70 Miliar, Reality Show Squid Game Tayang di Netflix November

Advertisement

(RUL)

Jakarta: Reality Show yang terinspirasi dari serial Netflix Squid Game, yakni Squid Game: The Challenge akan tayang pada bulan November 2023 mendatang. Di Squid Game: The Challenge ini peserta berebut uang sebesar 4,56 juta dolar AS atau setara Rp70 miliar.Reality show Squid Game: The Challenge ini diikuti oleh 465 peserta. Nantinya peserta akan mengenakan pakaian olahraga berwarna hijau sama seperti dalam serialnya.Begitu juga dengan set serta permainan yang akan dimainkan. Seperti dari Red Light, Green Light, Honeycomb, hingga Marbles.Jelang penayangan perdana, Netflix merilis sebuah teaser dengan nuansa musik yang menyeramkan. Terdengar juga nyanyian dari permainan Red Light, Green Light “Mugunghwa Kkoci Pieot Seumnida”.Setelah itu muncul sosok mengenakan topeng berbicara “Perhatian para pemain, Anda sekarang akan bersaing untuk mendapatkan hadiah uang tunai terbesar dalam sejarah reality show”.Penutup dalam teaser tersebut memperlihatkan para peserta memainkan permainan Red Light, Green Light. Video teaser tersebut kini sudah ditonton sebanyak 1,1 juta kali di YouTube.Syuting di Cuaca DinginDikutip dari The Sun, syuting reality show Squid Game: The Challenge dilakukan di Bedfordshire Timur. Proses syuting diketahui dilaksanakan saat cuaca dingin yang parah pada bulan Januari.Kondisi ini mengakibatkan beberapa orang mengeluhkan gejala hipotermia dan gemetar saat syuting di luar ruangan dalam cuaca dingin hingga -3 derajat celcius. Suhu dingin ini menjadi tantangan berat bagi para kontestan.Reality show Squid Game: The Challenge tayang pada 22 November 2023 mendatang di Netflix.