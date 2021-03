Ternyata Ini Makna Emoji Api Dayana untuk Jess No Limit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Selebgram asal Kazakhstan, Dayana lagi-lagi menjadi sasaran bully netizen Indonesia. Tak cukup dengan aksi unfollow serta lagu baru Dayana yang banjir dislike di Youtube, kini mahasiswi 18 tahun itu kembali dihujat usai kepergok mengomentari postingan Youtuber Indonesia Jess No Limit.Jess No Limit awalnya mengunggah sebuah foto dirinya bersama sang adik Jessica Jane yang juga seorang selebgram."Guys kita mau bikin video pake lie detector, yang bohong kesetrum (bohongn menurut alatnya). Kalian mau nanya apa? Coba tolong comment dibawah yah hehehe thank you!," tulis Jess No Limit di keterangan foto.Pada unggahan tersebut, tampak komentar yang berasal dari akun Dayana @demi.demik. Dayana tidak berkometar dalam bentuk kalimat melainkan ia hanya emoji gambar api.Melansir Emojigraph, simbol api tersebut memiliki banyak arti yang berbeda, tergantung pada konteks.Berdasarkan arti langsung misalnya melambangkan api unggun untuk setiap emosi yang kuat. Hal ini dapat berarti kegembiraan dan banyak hal lain seperti cinta, benci, keganasan, energi dan hampir apa pun yang bisa dibayangkan.Emoji api juga diakui sebagai simbol dari daya tarik seksual, yaitu sinonim untuk semangat, gairah, dan keinginan.Jadi bisa ditafsirkan, Dayana tertarik dengan rencana video dengan penggunaan lie detector yang akan dibuat Jess No Limit bersama Jessica.Meski demikian, komentar emoji api yang ditinggalkan Dayana di kolom komentar akun Jess No Limit kini dibalas hingga ribuan komentar oleh warganet +62."Kau kira jess dan jes ini tebing yang bisa kau panjat???," tulis seorang netizen."Sok asik banget lu.. belum tahu lu netizen indo." Komen netter lain."Pansos" timpal salah satu akun."Wii kena ciduk sama netizeun," tukas netter lainnya.(ACF)