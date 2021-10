3 Tahun Menikahi Irwan Mussry, Maia Estianty Tulis Pesan Romantis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Maia Estianty dan Irwan Mussry sudah tiga tahun menikah. Instagram @maiaestiantyreal

Maia Estianty tetap mandiri meski nikahi miliarder

(SYN)

Jakarta: Musisi Maia Estianty dan pebisnis Irwan Mussry merayakan tiga tahun pernikahan mereka pada 29 Oktober 2021. Maia Estianty merasa bahagia dengan pasangannya yang sekarang."Alhamdulillah… melewati dengan begitu banyak kebahagiaan, cerita keceriaan, tertawa, senda gurau, dan perjalanan yang menyenangkan… Happy Anniversary my love @irwanmussry," ucap akun Instagram @maiaestiantyreal, dikutip Medcom.id, Minggu, 31 Oktober 2021."Kamu adalah kebahagiaanku, pelindungku, malaikatku, yang selalu memperlakukan aku bagai seorang Ratu yang sesungguhnya….," lanjut Maia Estianty.Ia berharap cinta Irwan Mussry padanya tetap hingga maut memisahkan keduanya. Maia Estianty juga berharap cintanya pada sang suami tak pernah pudar."Terimakasih sudah menerima aku dengan segala kekurangan dan kelebihannya… I love you di dunia sampai akhirat my love… My love of my life," tutup Maia Estianty.Musisi Maia Estianty hampir tiga tahun menjalin kehidupan pernikahan dengan produser film, Irwan Mussry. Meskipun menjadi istri miliarder jam tangan mewah, Maia Estianty mengatakan dirinya tetap berlatih mandiri.Baca: Maia Estianty Ungkap Punya Penyakit Kulit yang Tak Bisa Disembuhkan, Apa Itu? Hal ini dilakukannya sebagai persiapan jika suatu saat harus berpisah dengan suami tercinta. Namun, bukan karena Maia Estianty dan Irwan Mussry ingin bercerai."Gue tuh meskipun seumur segini gue mempersiapkan bahwa suatu saat cepat atau lambat akan menjadi janda kembali," ucap Maia Estianty di kanal YouTube milik Nindy Ayunda.