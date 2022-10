Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi dangdut Via Vallen yang sebelumnya dikabarkan tengah hamil 8 minggu baru-baru ini meluapkan kesedihannya. Penyebabnya tak lain karena ia kehilangan calon anak pertamanya. Atas kehilangannya itu, ia pun lantas mengunggah postingan yang menyentuh hati.Melalui akun instagram pribadinya, pada Minggu, 23 Oktober 2022 kemarin, Via Vallen mengunggah foto dirinya bersama sang suami, Chevra Yolandi. Dalam foto itu terlihat Via Vallen dan Chevra Yolandi tengah berbaring di atas kasur rumah sakit. Mengunggah foto berdua, Via Vallen pun menuliskan pesan untuk mendiang calon bayi yang telah keguguran itu.“Dear anakku yang sudah di surganya Allah, selamat bersenang senang di sana yaa nakk,” tulisnya.Ia juga menuliskan dengan sang suami yang selalu berada di sampingnya, Via Vallen mengaku lebih tegar. “Di sini ami Alhamdulillah banget udah dikuatin dan dijagain bener bener sama abimu,” lanjutnya.Atas postingan tersebut, Via Vallen pun mendapatkan banyak dukungan dari netizen maupun rekan sesama artis.“Semangat sayang semoga kamu diberi kebahagiaan lebih lebih buatmu dan pasangan amin yarobbal alamin. Yakin sama takdir Allah..” tulis Dewi Persik.“Hallo Mbak Via, aku juga pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Semangat mbak Via sayang, cepat sehat, cepat pulih, inshaAllah segera diberikan lagi amanah sama Allah,” komentar netizen.