Artis Korea Lee Naeun Bantah Pacaran dengan Pesepak Bola Lee Kang In

Jakarta: Artis Korea Lee Naeun sempat dikabarkan menjalin hubungan romantis dengan pemain sepak bola Lee Kang In. Agensi mantan anggota grup K-pop April itu akhirnya membantah kabar tersebut.Rumor pacaran Naeun dan Lee Kang In merebak setelah salah satu media lokal Korea merilis foto keduanya yang diduga sedang berkencan. Foto tersebut diambil pada tanggal 14 dan 15 November 2023 lalu.“Naeun terlihat menghabiskan waktu bersama Lee Kang In di tempat parkir hotel tempat tim sepak bola nasional menginap untuk 'Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 – putaran kedua AFC’,” demikian diberitakan Allkpop, Selasa, 2 Januari 2023.Setelah pertandingan kualifikasi pada tanggal 17 November, Lee kang In juga dikabarkan terlihat di rumah Naeun di Kota Guri, provinsi Gyeonggi. Mereka tampak mengambil es krim sebelum masuk ke apartemen Naeun bersama.Rumor kencan Naeun dan Lee Kang In dengan cepat menarik atensi penggemar. Menanggapi hal tersebut, Namoo Actors selaku agensi Naeun dengan tegas membantahnya.“Lee Naeun dan Lee Kang In hanyalah teman. Mereka tidak sedang menjalin hubungan,” ujar agensi Lee Naeun.Lee Naeun merupakan idol K-pop yang awalnya berada di grup April. Selain idol, Naeun juga dikenal sebagai seorang aktris. Ia kerap terlibat dalam sejumlah proyek serial drama , seperti A-Teen dan Extraordinary you. Saat ini, Naeun sedang bersiap untuk drama barunya ‘Flex x Cop’.Sementara itu, Lee Kang In adalah pesepak bola Korea Selatan yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub Ligue 1 Paris Saint-Germain dan Tim Nasional Korea Selatan.