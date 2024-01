Nirina Zubir Mundur Dukung Capres Akibat Kasus Mafia Tanah Tak Kunjung Beres

foto: tangkapan layar Instagram



Komentar rekan artis yang juga jadi korban mafia tanah

Asliiii..!! Punya tanah warisan surat2nya ilang karna kondisi, catatannya masih ada di kelurahan. Pas mau diurus sampe ada sertifikatnya lagi, oknumnya minta bagian lebih dr 60% dr harga tanah. Nangis! Berasa dirampok!," tulis @ninaseptiani.

"Duh berasaaa juga di akukkk .. sertifikat tanaah blm ditangan juga nih jelimett prosessnya uwawwwwww," tulis @hestipurwadinata.



"Mafia tanah is real.. sama ngurus2 segala tanah LAMA BANGET.. di lama2 in ga ngerti kenapa," tulis @patriciagouw.



"I feel you na.. belum ada Presiden/ capres yang berkomitmen serius memberantas mafia tanah...

didalamnya justru banyak yang mengeluarkan SHM / SHGB tanpa alas hak yang sah.. saya salah satu korban mafia tanah.

Jakarta: Aktris Nirina Zubir tiba-tiba saja membagikan pernyataan mengejutkan. Melalui akun Instagram pribadinya, Nirina mengumumkan bahwa ia tidak akan ikut mendukung pasangan capres cawapres mana pun di Pilpres 2024.“Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024,” tulis Nirina, Kamis, 11 Januari 2024.Melalui postingan yang sama, Nirina juga memberikan alasan kenapa dirinya enggan mendukung paslon manapun di Pilpres 2024.“Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada,” lanjutnya.Menurut Nirina, para paslon yang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres belum ada komitmen apa-apa terkait masalah yang sedang dialaminya saat ini. Oleh karena itu, Nirina ingin para paslon bisa membuktikan agar kedepannya masalah mafia tanah seperti ini tidak ada lagi.“Sejauh ini blm ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini. Hayo…sekarang adalah waktunya tuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini…Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak… @aniesbaswedan, @cakiminow, @prabowo, @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo, @mohmahfudmd,” tambahnya.Nirina Zubir sebenarnya sempat diajak Raffi Ahmad untuk terang-terangan menyuarakan dukungan ke salah satu capres seperti dirinya. Selagi belum ada capres yang menawarkan program pemberantasan mafia tanah, Nirina tidak akan memenuhi ajakan dari pihak mana pun.“Terima kasih ajakannya ya @raffinagita1717, I really appreciate it,” ucap Nirina Zubir. Hanya saja caption di bagian ini sudah dihapus oleh Nirina Zubir.Aksi Nirina Zubir diapresiasi sesama korban mafia tanah, seperti Wanda Hamidah, Nina Septiani, Hesti Purwadinata, Patricia Gouw, dan masih banyak orang lainnya yang juga terkena imbas dari mafia tanah ini.@kementerian.atrbpn#negaragagalmemberantasmafiatanah," tulis @wanda_hamidah.