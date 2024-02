6 Artis Indonesia yang Ikut Pemilu 2024 di Luar Negeri

6. Acha Sinaga

Pesta demokrasi melalui pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Namun deretan artis ini sudah melakukan pencoblosan lebih dulu di luar negeri.Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN 2024, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersebar di 128 kota di seluruh dunia bisa melakukan pencoblosan lebih dulu. Pemilu 2024 di luar negeri dilakukan mulai 5-14 Februari 2024.Beberapa artis asal Indonesia yang sedang berada di luar negeri pun tetap menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin masa depan bangsa. Mereka membagikan momen itu di media sosial.Berikut deretan artis Indonesia yang mengikuti Pemilu 2024 di luar negeri.Melalui unggahan di akun Instagram @claurakiehl, Minggu, 11 Februari 2024, Cinta Laura membagikan momen dimana ia mengikuti Pemilu 2024 di New York, Amerika Serikat. Ia membagikan potret kegiatannya selama berada di bilik suara pencoblosan."NYOBLOS di New York. Let's go, Indonesia!" tulis Cinta Laura dalam keterangan unggahannya.Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat, bahwa aktris Acha Septriasa telah menetap bersama suami, Vicky Kharisma, dan anaknya, Bridgia Kalina Kharisma, di Sydney, Australia. Sebagai WNI yang taat, Acha Septriasa bersama sang suami mengikuti Pemilu 2024 di kota tersebut."Pesta Demokrasi di Sydney AU," tulis Acha Septriasa dalam keterangan unggahannya di akun Instagram @septriasaacha, Sabtu, 10 Februari 2024.Artis sekaligus desainer Ivan Gunawan telah meninggalkan Indonesia beberapa waktu lalu usai mendapatkan teguran dari KPI dan meninggal program televisinya. Meski begitu, Ivan Gunawan masih menjadi WNI yang tatt dengan mengikuti Pemilu 2024.Dalam unggahannya di akun Instagram @ivan_gunawan, Minggu, 11 Februari 2024, ia membagikan momen dimana dirinya melakukan pencoblosan di Paris, Prancis."Hari ini saya bisa nyoblos di Paris. Semoga pilihan saya terbaik AMiiin," tulis Ivan Gunawan dalam keterangan unggahannya.Beberapa waktu lalu, melalui unggahan instastory di akun Instagram @riaricis1795, Ria Ricis yang telah menggugat cerai sang suami, Teuku Ryan, memilih untuk mengikuti Pemilu 2024 di Paris, Prancis. Diketahui bahwa keputusan itu diambil karena ada pekerjaan di sana."Coblos bapak dan Mas Gib dari Paris," tulis Ria Ricis dalam keterangan unggahannya.Sama dengan Cinta Laura, aktris Natasha Wilona juga mengikuti Pemilu 2024 di luar negeri. Tepatnya di New York, Amerika Serikat.Momen itu pun dibagikannya melalui unggahan di akun Instagram @natashawilona12, Sabtu, 10 Februari 2024. Natasha Wilona mengingatkan agar WNI tidak melakukan golput meski berada di luar negeri."Walau lagi di New York tetap tidak boleh golput! Gunakan hak pilih kita untuk memilih wakil rakyat yang terbaik," tulis Natasha Wilona dalam keterangan unggahannya.Aktris sekaligus model asal Indonesia, Acha Sinaga, tetap mengikuti Pemilu 2024 meski sedang berada di luar negeri. Ia bersama suaminya, Andy Ambarita, melakukan pencoblosan di Australia."Akhirnya nyoblos," tulis Acha Sinaga dalam keterangan unggahannya di akun Instagram @achasinaga, Sabtu, 10 Februari 2024.