Pakai Cincin di Jari Manis, Kalina Oktarani Diisukan Menikah Lagi

Kalina Oktarani diduga telah menikah untuk kelima kalinya dengan pria yang berinisial AS. Dugaan tersebut berawal dari unggahan Kalina Oktarani di di Instagram pribadinya pada Kamis, 6 Oktober 2022 kemarin."I accept every part of my past and let all my guilt and shame as a lesson to grow, unconditional love to myself, Bismillah'," tulis Kalina melalui unggahan akun Instagram miliknya.Sontak unggahan tersebut pun ramai dikomentari warganet. Salah satu warganet bahkan mengucapkan selamat kepada Kalina atas pernikahannya yang kelima kalinya.“Selamat ya atas pernikahannya,” tulis akun @endah***.Akun tersebut juga mencatut nama akun @alphadsyariff1976.Menurut sumber yang beredar, akun tersebut merupakan politikus sekaligus pengusaha asal Kalimantan Timur. Sosoknya juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur.Sementara itu, dugaan Kalina sudah menikah lagi juga terlihat saat mantan istri Deddy Corbuzier ini mengunggah foto endorse. Dalam foto tersebut Kalina Oktarani nampak memperlihatkan cincin di jari manis kanannya.Namun, hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Kalina Oktarani soal pernikahannya yang kelima kali itu.Sebelumnya, Kalina Oktarani pernah menikah dengan Vicky Prasetyo pada 13 Maret 2021 lalu. Namun, hubungan rumah tangga keduanya berakhir dengan perceraian pada akhir Desember 2021 silam.Jauh sebelum menikah dengan Vicky Prasetyo, ibunda Azka Corbuzier itu sempat menikah sebanyak tiga kali dengan Deddy Corbuzier, Hendrayan, dan Insank Nasruddin.