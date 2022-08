Sisca Kohl Pertama Kali Makan di Warteg, Coba Jengkol dan Berbagi Nasi Bungkus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sisca Kohl dan Jess No Limit kembali menyita perhatian warganet. Pasangan yang dijuluki 'Money no limit' itu belum lama ini membagikan momen makan di sebuah warteg.Sisca Kohl yang dikenal dengan konten makanannya yang mahal dan review barang-barang mewah diajak sang kekasih, Jess No Limit untuk pertama kali makan di warteg. Hal itu merupakan hal yang tak biasa untuk mereka, bahkan makan di warteg menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka, terutama Sisca Kohl.Dalam video yang diunggah di kanal Youtube Jess No Limit, terlihat Sisca Kohl dan Jess No Limit mencoba makan di sebuah warteg. Jess No Limit memesan nasi dengan lauk usus, kerang, tempe, kikil, taoge, jamur dengan harga Rp15.000.Sedangkan Sisca Kohl memesan nasi dengan lauk hati-ampela, telur dadar, taoge, dan mi goreng dan hanya menghabiskan Rp21.000. Merasa kaget dengan harga yang murah, Jes no Limit pun menunjukan ke kamera piring yang penuh makanan."Oh ini Rp15 ribu, ini Rp21 ribu, waw dapat banyak guys," ucap Jess No Limit.Tak sampai di situ, dalam kesempatan makan di warteg Sisca Kohl juga mencoba jengkol untuk pertama kalinya. Saat mencobanya, Sisca terlihat menikmati dan mengatakan bahwa rasa jengkol itu seperti kacang dan glukonat."Kayak kacang, kayak glukonat," ungkap Sisca Kohl.Setelah menghabiskan makanan, Sisca Kohl mengatakan masakan di warteg tersebut enak dan dirinya akan balik lagi untuk makan. Selain itu, Jess dan Sisca juga memborong makanan warteg tersebut untuk dibagikan kepada orang lain.“Guys kita juga bungkus 100 nasi bungkus dari wartegnya buat kita bagi-bagiin nanti,” tutur Sisca.Video tersebut lantas menjadi perhatian warganet. Beberapa memuji keduanya yang sangat sederhana meskipun dinilai memiliki banyak uang, mereka pun tidak lupa untuk berbagi kepada orang lain."Salut banget konten positif seperti ini, sangat menghargai makanan, sederhana dan merakyat," ungkap salah seorang warganet."Respect banget sama mereka karena makanannya dimakan sampai habis, selain menghargai makanan juga menghargai yang masak" tulis warganet lain."Suka banget lihat kontennya, bagiin nasi bungkusnya nggak direkam kamera jadinya beneran real berbagi nggak pakai settingan" komentar lainnya.