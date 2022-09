Kepanikan Paula Verhoeven Terjebak Sendirian di Lift Hotel Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Paula Verhoeven bersama dengan Baim Wong tengah berada di New York, Amerika Serikat. Namun, Paula mengalami kejadian menegangkan terjebak di dalam lift hotel.Dalam video yang diunggah di YouTube Baim Paula, Paula terjebak di dalam lift yang mati. Lift tersebut mati dan suasana menjadi gelap. Paula Verhoeven terlihat menggedor pintu lift saking paniknya."Aku terjebak dalam lift ya Allah. Excuse me, hello, excuse me (halo, permisi)," ucap Paula Verhoeven sedikit berteriak sambil menggedor pintu lift."I am here, I am here," terdengar seorang pria dari luar lift setelah beberapa kali Paula berteriak.Paula juga berusaha menghubungi suaminya, Baim Wong akan tetapi ponselnya kehilangan sinyal.“Sinyalnya nggak aktif lagi,” ucap Paula.Paula Verhoeven semakin panik dan tak sabar untuk keluar. Lift yang dipakai Paula Verhoeven tak begitu besar.Dalam keadaan sedikit panik, Paula kembali bertanya dengan pria yang ada di luar lift."Bisakah kamu membukanya?" tanya Paula Verhoeven dalam bahasa Inggris."Tunggu sebentar, aku di sini. Ada berapa orang di dalam?" jawab pria tersebut.“Hanya aku sendiri,” sahut Paula Verhoeven.Hingga akhirnya, satu bagian pintu lift bisa dibuka. Paula yang panik akhirnya cepat-cepat keluar.Peristiwa menegangkan tersebut menjadi pengalaman pertama Paula Verhoeven merasakan terjebak di dalam lift."Seumur-umur aku nggak pernah terjebak di dalam lift, gila parah banget, parah, parah," kata Paula Verhoeven yang saat itu ingin keluar hotel untuk membeli makanan.Paula Verhoeven dan Baim Wong ada di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri New York Fashion Week.