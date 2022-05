Kebiasaan Luna Maya Ini Buat Denny Sumargo Teteskan Air Mata, Apa Itu?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Luna Maya memeluk Denny Sumargo. Youtube CURHAT BANG Denny Sumargo

Jakarta: Denny Sumargo tersentuh dengan kebiasaan yang Luna Maya lakukan setiap malam. Mantan pebasket itu sampai meneteskan air mata.Luna Maya mengungkapkan bahwa dia selalu mengapresiasi tubuhnya dengan berterima kasih. Ia memeluk dirinya sendiri saat berbicara pada tubuhnya."Tiap malam (bilang) thank you, good job today. Thank you ada, thank you udah sehat, thank you udah bisa bisa sabar hari ini, thank you udah bikin kehidupan kita sama-sama nyaman, thank you for work your ass off (bekerja keras) so kita bisa makan enak, rumah yang nyaman," terang Luna Maya dalam YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Senin, 30 Mei 2022.Denny Sumargo pun takjub dengan kebiasaan sederhana itu. "Ah, gue jadi berkaca-kaca," tutur dia."Apa yang barusan lo lakukan adalah salah satu hal yang paling indah yang pernah dilakukan seorang manusia pada dirinya sendiri karena banyak di luar sana orang yang lupa bahwa mereka hidup itu bersama dengan hatinya dan dirinya," terang Denny Sumargo."Mereka membahagiakan orang lain tapi lupa membahagiakan dirinya sendiri," lanjut dia.Denny Sumargo berasumsi Luna Maya pun pernah berada di fase tersebut. "Mungkin lo punya hidup di zaman itu, ya, Luna, dan rasanya kosong, ya?" tanya dia.Baca: BCL Tak Enak Hati Bahas Ariel Noah, Luna Maya: Pacarnya Ya? "Kosong," Luna Maya membenarkan.Denny Sumargo kembali terharu. "Gue meneteskan air mata, lho," ia mengelap air mata."Masa sih lo nangis, give me a hug (beri aku pelukan)," Luna Maya memeluk Denny Sumargo.