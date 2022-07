Balasan Menohok Ririn Dwi Ariyanti, Diduga Sindir Mantan Istri Jonathan Frizzy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ririn Dwi Ariyanti menuliskan curahan panjang lebar di Instagram. Warganet menduga pesan Ririn itu ditujukan untuk membalas sindiran mantan istri Jonathan Frizzy, Dhena Devanka.Meski sudah bercerai, Jonathan Frizzy masih terlibat Dhena Devanka konflik. Belum lama ini, Dhena kembali menyinggung gosip lama perselingkuhan Ririn dengan aktor yang kerap disapa Ijonk itu. Tak mau terpancing dengan tindakan Dhena, Ririn memberikan unggahan menohok."Untuk apa pusing mikirin yang ga perlu… stay happy… stay kind,” tulis Ririn Dwi Ariyanti.Di unggahan lain, Ririn Dwi Ariyanti mengungkapkan rasa bersyukur karena dikelilingi orang-orang baik. Dia juga mengungkit didikan orangtua agar dirinya menjadi wanita mandiri."Berkah, bersyukur, kerja untuk hidup, untuk anak-anak membesarkan mereka, happy di mana pun berada, dikelilingi orang baik dan sayang,” tulisnya."Dari remaja udah diajarin orang tua dalam berjuang hidup dan mandiri. Sampai sekarang tetap mandiri termasuk dalam membesarkan ketiga anak-anakku. Enggak pernah bergantung sama orang lain, apalagi terpengaruh karena orang lain. Hidup kita adalah perjuangan kita sendiri. Jadi hal-hal yang enggak penting enggak jadi prioritas untuk aku. Focus on the good thing," lanjut Ririn.Dhena dan Ijonk belakangan ini memang kerap terlibat adu mulut di media. Dhena menuding Ijonk tak pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya setelah mereka bercerai.Di sisi lain, Ririn yang namanya sempat terseret dalam perceraian Ijonk dan Dhena menuliskan tentang pentingnya hidup bahagia tanpa kepura-puraan. Dia juga tak mau melihat keburukan orang."Tetap tersenyum ‘bukan pura-pura’ untuk kelihatan bahagia, tapi memang ‘bahagia’ karena selalu ikhlas menjalani apa pun yang dihadapi. Yang kenal aku tahu banget prinsip aku ini. Enggak pernah ambil pusing apa pun, enggak pernah melihat keburukan dan negatif dari semua hal. Karena dalam segala situasi yang enggak baik pun pasti ada kebaikan di dalamnya. Makanya biasanya yang kesal orang-orang di sekeliling aku, sementara akunya ya stay me aja. The power is in me. Nothing can brings me down," tutup Ririn.