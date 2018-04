Aktor Film Deadpool Ditangkap karena Laporan Bom Palsu

Pelawak dan aktor pemeran tokoh sahabat Deadpool di film Deadpool, Todd Joseph Miller ditangkap polisi di Bandara LaGuardia New York pada Senin malam, 9 April 2018. Dia didakwa telah membuat ancaman bom palsu dari sebuah kereta Amtrak yang melaju dari Washington DC pada bulan lalu.Seperti dilaporkan CNN, Miller telah menjadi terdakwa dalam sidang di pengadilan distrik New Haven, Connecticut, pada Selasa dan telah dilepaskan sementara dengan jaminan USD100 ribu. Dia dituduh telah dengan sengaja menyampaikan kepada penegak hukum, kabar palsu tentang perangkat peledak.Atas tindak pidana ini, Miller diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.Keterangan resmi menyebut bahwa sebelumnya Miller menelepon petugas 911 New Jersey pada 18 Maret. Kepada petugas, dia melaporkan sedang berada di kereta Amtrak 2256 dari Washington menuju New York bersama seorang penumpang perempuan yang membawa sebuah "bom di dalam tas".Pihak Amtrak lantas menghentikan kereta 2256 salah satu stasiun Connecticut. Penumpang diminta turun sebelum pasukan penjinak bom masuk dan mencari tas bom yang dimaksud. Dari penyusuran itu, tidak ditemukan bukti bahwa ada alat atau bahan peledak.Petugas pun menghubungi balik Miller, yang memberi keterangan berbeda lagi tentang perempuan. Menurut Miller, perempuan ini terus-menerus mengecek tasnya tanpa mengeluarkan apapun dan sering bertanya kepada petugas apa nama stasiun berikutnya. Miller menduga perempuan ini akan turun dari kereta dan meninggalkan tas.Miller ternyata berada di kereta nomor 2258, bukan 2256. Namun setelah kereta itu disusur, alat atau bahan peledak juga tak ditemukan. Menurut petugas kereta 2258, dia melihat Miller duduk di gerbong kelas utama. Miller tampak sedang mabuk dan tidak suka dengan seorang perempuan yang duduk di baris lain.Miller adalah pria kelahiran Colorado 1981. Filmnya yang baru saja dirilis adalah Ready Player One, di mana dia memerankan seorang pemburu hadiah. Dia akan kembali muncul sebagai sahabat Ryan Reynolds dalam film Deadpool 2.(ELG)