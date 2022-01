Terungkap Alasan Ardhito Pramono Ngeganja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi Ardhito Pramono ditangkap polisi terkait kasus penyalahgynaan narkotika jenis ganja. Kini, alasan Ardhito mengonsumsi ganja alias ngeganja pun terungkap. Barang haram itu digunakan untuk menemaninya bekerja."Pakai narkoba untuk bisa memberikan rasa tenang dan fokus dalam bekerja," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan, kepada wartawan.Selain itu, dia tidak menggunakannya bersama orang lain. Polisi menegaskan bahwa Ardhito ngeganja untuk dikonsumsi sendiri."Tidak berbagi, sendiri," tutur Kombes Zulpan.Sebelumnya, Ardhito Pramono ditangkap polisi di kediamannya sendiri, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tepatnya, pada Rabu, 12 Januari 2022, pukul 02.00 WIB.Berdasarkan hasil tes urine, musisi berusia 26 tahun itu positif mengonsumsi narkoba jenis ganja. Barang haram itu juga ditemukan saat penangkapan, dan dijadikan sebagai barang bukti.Ardhito sendiri dikenal sebagai musisi yang memiliki banyak lagu. Beberapa di antaranya, "Bitterlove", "I Can't Stop Loving You", "Superstar", "Cigarettes of Ours", "Fine Today" (lagu untuk film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini), hingga "I Just Couldn't Save You Tonight" (lagu untuk film Story of Kale: When Someone's in Love).Ardhito Pramono tidak hanya berkarier di dunia musik. Melainkan, juga dikenal sebagai aktor film layar lebar berjudul Story of Kale: When Somenone's in Love, Story of Dinda: Second Chance of Happiness, dan Dear Nathan: Thank You Salma.