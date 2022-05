Ivan Gunawan Beberkan Alasan Tak Bisa Nikahi Ayu Ting Ting

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Ivan Gunawan sering dijodoh-jodohkan oleh warganet dan orang terdekat mereka. Namun, Ivan mengungkapkan sejumlah alasan dirinya tak bisa menikahi Ayu Ting Ting dalam waktu dekat ini.Saat berbincang dengan Grace Tahir di Youtube, Ivan Gunawan menyebut dirinya belum berniat mempersunting Ayu Ting Ting karena masih ingin terus berkarier. Sehingga pria yang akrab disapa Igun itu belum memprioritaskan pernikahan.pernikahan bukan prioritasnya untuk saat ini."Sebenarnya memang aku sama Ayu itu sudah baik banget, sudah bagus banget. Banyak yang jodoh-jodohin, pengin aku married segala macam," kata Ivan Gunawan.Igun pun sudah menyampaikan sikapnya itu kepada Ayu. Karena itu, dia tidak mau memberikan harapan kepada pelantun "Alamat Palsu" tersebut."Tapi, satu sisi, aku bilang sama Ayu, aku bilang, 'This time, pernikahan itu belum menjadi sebuah prioritas untuk aku. Jadi, aku enggak mau nyakitin hati kamu karena I'm not focus about perkawinan'" jelasnya.“Aku banyak yang mau aku urusin karena setiap manusia, kan, punya goals-nya masing-masing. Ya, memang, kalau di agama aku, menikah adalah sebuah keharusan. Tapi, karena kita mungkin manusia modern atau apa aku enggak ngerti, ya, tapi di saat ini aku enggak berada dalam memikirkan harus menikah," lanjutnyaIgun bersyukur Ayu menerima keputusannya. Sehingga seandainya Ayu menikahi pria lain, dia tidak akan mempermasalahkannya. Bagi Igun, rasa sayangnya kepada Ayu sudah dalam tahap berbeda."Aku ngomong, dia terima. Kita enggak pacaran, teman baik aja. Teman baik banget. Tapi, kalau misal one day berjodoh, we never know," tutup Igun.