Mengaku Dilecehkan Gofar, Korban Pamerkan Bukti Video

: Kabar tak sedap sedang menghampiri Gofar Hilman . Penyiar radio Tanah Air itu dituding melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang perempuan di sebuah acara di Malang pada 2018.Tudingan pelecehan seksual yang dilakukan Gofar itu dikemukakan oleh salah satu akun Twitter bernama @quweenjojo. Ia mengaku menjadi korban pelecehan tersebut."Beberapa orang tanya, beneran? Iya bener. Di Agustus 2018 gue dateng ke acara yang salah satu bintang tamunya Gofar Hilman di Malang. Di penghujung acara gue maju ke depan niat untuk keperluan Instastory. My mistake. Lalu Gofar tarik dan rangkul gue, ok gue pikir dia humble," ungkap @quweenjojo."Gue mulai bingung harus bagaimana, karena pelukannya kok kencang banget. Gue pakai dress selutut, tangan Gofar tiba-tiba masuk ke baju gue. Satu tangan dari atas, satu lagi dari bawah. Gue shock," tambahnya.Demi memperkuat bukti, @quweenjojo mencoba memamerkan video kebersamaannya dengan Gofar. Dalam video tersebut, Gofar tampak merangkul seorang wanita sambil bergoyang dan menjulurkan lidah.Namun, Gofar tidak tampak melakukan pelecehan kepada wanita tersebut dalam video tersebut. Hanya, menurut @quweenjojo, video ini diambil sebelum aksi pelecehan dilakukan."Gue baru inget lo mabuk saat itu, just in case lo lupa dengan kejadian itu. Ya, walaupun keterlaluan juga sih kalau lupa. Ini video yang gue ambil tepat sebelum kejadian itu. I was that girl," tuturnya.Namun, Gofar langsung melontarkan bantahan. Ia memastikan tudingan pelecehan seksual terhadap quweenjojo itu tidak benar."Untuk masalah tuduhan pelecehan, di sini gue yakin tidak melakukan hal itu," kata Gofar.(UWA)