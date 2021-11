Jessica Iskandar Umumkan Kehamilan, VIncent Verhaarg: Bayi Laki atau Perempuan?

Unggahan akun Instagram Jessica Iskandar. Instagram @inijedar.

“Terima Kasih Tuhan. Istriku yang cantik @inijedar sedang hamil dan @alexanderbarackel akan mendapatkan seorang adik bayi laki-laki atau perempuan! Hayoo coba tebak bayi laki-laki atau bayi perempuan?” tulis Vincent.

Jakarta: Artis Jessica Iskandar alias Jedar membagikan momen bahagia lewat akun Instagram pribadinya @inijedar. Setelah resmi menikah dengan Vincent Verhaarg, kini ibu satu anak itu tengah mengandung.Dalam unggahan Instagram pribadinya, Senin, 15 November 2021, Jedar dan Vincent terlihat menunjukkan alat tes kehamilan dengan hasil positif."We are expecting a baby! Terima kasih Tuhan!" tulis Jedar dikutip dari Instagram pribadinya, Senin, 15 November 2021.Jedar mengaku amat bahagia dengan kehamilan anak kedua itu. Ibunda El Barack Alexander itu juga berdoa agar ia dan sang janin selalu diberi kesehatan."Selamat untuk keluarga kecil kita! Semoga dilancarkan dan dimudahkan jalannya atas berkah rejeki kehamilan ini," tulisnya lagi.Momen membahagiakan itu juga diunggah Vincent Verhaag lewat akun instagram pribadinya, @Rekan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag ikut terkejut dan mengucapkan selamat atas kabar bahagia tersebut."Wooopp Woooppp Baby Mama. Congratulations!!!," tulis @jenniferbachdim."Congratulations, soo happyyy!!" tulis @margenie_mg."Omg congratsss, el has a dedek!" tulis @ditasoedarjo."Congrats," tulis @gadiiing."Congratulations!!!!!!! You will be a great father of 2," tulis @erickbanaiskandar.Diketahui, Jessica Iskandar dipersunting Vincent Verhaag dalam pernikahannya pada Jumat, 22 Oktober 2021. Pernikahan mereka diadakan di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Pernikahan mereka hanya dihadiri keluarga dan teman dekat.