D.O EXO Kena Denda Usai Merokok di Dalam Ruangan

Doh Kyung-soo atau dikenal dengan D.O EXO dikenakan denda setelah ketahuan merokok di dalam ruangan. Denda itu diberikan oleh puskesmas Mapo.Beberapa waktu lalu, sebuah video yang diunggah melalui saluran YouTube EXO menampilkan kegiatan grup tersebut saat melakukan promosi lagu "Cream Soda" dalam program musik di saluran televisi Korea Selatan, MBC. Dalam video itu, terlihat D.O diduga sedang menghisap rokok elektrik di dalam ruang tunggu.Kemudian, ada warganet yang melaporkan kegiatan itu ke Puskesmas Mapo. Dengan segera, Puskesmas Mapo mengeluarkan pernyataan terkait laporan tersebut."Melanggar peraturan ini dapat dikenakan denda hingga 100.000 won (sekitar Rp1,1 juta)," kata pihak puskesmas, dikutip dari Soompi, Rabu, 6 September 2023.Akibat perbuatannya itu, D.O EXO bisa dikenakan denda itu sesuai dengan Pasal 9, Ayat 4, Angka 16 Undang-Undang Promosi Kesehatan Nasional yang menetapkan gedung perkantoran, pabrik, dan gedung serba guna dengan luas lantai 1.000 meter persegi atau lebih sebagai seluruhnya bukan bangunan non-kesehatan area merokok.Dalam pernyataanya juga, diketahui bahwa pihak agensi, yakni SM Entertainment, telah memberikan bukti kepada pihak puskesmas bahwa rokok yang digunakan bebas dari nikotin. Namun hal itu tidak bisa dibuktikan."Meskipun (D.O) dan agensinya telah menjelaskan bahwa dia menggunakan rokok elektronik bebas nikotin. Mereka tidak dapat memberikan bukti bahwa produk tersebut bebas nikotin dalam deskripsi bahan dan instruksi produk," lanjut pihak rumah sakit.Hal itu yang membuat D.O dikenakan denda. D.O juga telah berjanji akan mematuhi aturan hukum yang berlaku."Akibatnya, denda dikenakan. Individu yang terlibat telah berjanji untuk setia mematuhi hukum sebagai figur publik di masa depan," pungkas pihak puskesmas.Sementara itu, D.O EXO akan merilis mini album kedua yang bertajuk Expectation pada 18 September 2023. Dalam album tersebut, akan terdapat tujuh lagu yang cukup emosional untuk didengar.