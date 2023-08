Viral Duta "Sheila On 7" Ikut Turnamen Voli Bareng Warga RT di Sleman

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Akhdiyat Duta Modjo atau yang biasa disapa Duta, vokalis Sheila On 7, dikenal sebagai salah satu musisi yang rendah hati. Dalam beberapa video yang pernah tersebar di media sosial, dirinya tak tampak berjarak dengan publik. Mulai dari jajan di pinggir jalan, sampai bernyanyi untuk acara pernikahan yang terbilang sederhana.Terbaru, beredar video Duta sedang bermain voli bersama warga sekitar tempat tinggalnya. Video itu diunggah akun @merapi_uncover di Instagram dan X. Dari keterangan tertulis pengguna akun @nopaanopee yang merekam keseruan itu."Kemeriahan turnamen antar RT Padukuhan Manukan Condongcatur tadi malam," tulis akun @merapi_uncover di X, pada 4 Agustus 2023.Dalam video itu terlihat Duta melakukan servis. Servis Duta menghasilkan poin hingga sang vokalis tampak kegirangan.Dalam hitungan jam, video itu telah disaksikan lebih dari 126 ribu pengguna X, mendapat lebih dari 1.700 likes.Warganet pun tampak kagum dengan sosok Duta yang membumi, mengikuti aktivitas di lingkungan layaknya warga-warga pada umumnya."Pas rapat 17-an: yang penting jangan lomba nyanyi," gurau salah satu warganet di Instagram."Jadi pengin beli rumah daerah RT Padukuhan Manukan tempat Mas Duta," ujar warganet lain.Sheila On 7 pada akhir Juli lalu menjadi sorotan setelah menggantikan The 1975 yang batal tampil di festival musik We The Fest 2023. Nama Sheila On 7 dielu-elukan warganet dan penonton We The Fest karena mampu mengobati kekecewaan penggemar The 1975. Dilansir dari akun media sosial We The Fest, 75 ribu penonton hadir dalam festival tahunan yang menghadirkan penampil lokal dan internasional itu.